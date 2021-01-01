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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

Луцький район – 6 хворих:

Луцька ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Володимир – Волинський район – 1

Іваничівська ТГ – 1 хворий
Камінь - Каширський район – 4

Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 6 хворих:

Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий

Усього станом на 2 липня в області зареєстрували 62 174 випадки. Одужало – 60610 осіб (за останню добу – 19). Летальні випадки – 1196 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 255595 особи, за останню добу – 223 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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