Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня
Сьогодні, 10:13
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Володимир – Волинський район – 1
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Камінь - Каширський район – 4
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 6 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 2 липня в області зареєстрували 62 174 випадки. Одужало – 60610 осіб (за останню добу – 19). Летальні випадки – 1196 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 255595 особи, за останню добу – 223 особи.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу виявили:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
Рожищенська ТГ – 2 хворих
Володимир – Волинський район – 1
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Камінь - Каширський район – 4
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 6 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Усього станом на 2 липня в області зареєстрували 62 174 випадки. Одужало – 60610 осіб (за останню добу – 19). Летальні випадки – 1196 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 255595 особи, за останню добу – 223 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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