Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 2 липня





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



Луцький район – 6 хворих:



Луцька ТГ – 3 хворих

Горохівська ТГ – 1 хворий

Рожищенська ТГ – 2 хворих

Володимир – Волинський район – 1



Іваничівська ТГ – 1 хворий

Камінь - Каширський район – 4



Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих

Любешівська ТГ – 1 хворий

Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 6 хворих:



Велицька ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 2 хворих

Любомльська ТГ – 1 хворий

Старовижівська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 1 хворий



Усього станом на 2 липня в області зареєстрували 62 174 випадки. Одужало – 60610 осіб (за останню добу – 19). Летальні випадки – 1196 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 255595 особи, за останню добу – 223 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу виявили:Луцький район – 6 хворих:Луцька ТГ – 3 хворихГорохівська ТГ – 1 хворийРожищенська ТГ – 2 хворихВолодимир – Волинський район – 1Іваничівська ТГ – 1 хворийКамінь - Каширський район – 4Камінь-Каширська ТГ – 2 хворихЛюбешівська ТГ – 1 хворийМаневицька ТГ – 1 хворийКовельський район – 6 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 1 хворийУсього станом на 2 липня в області зареєстрували 62 174 випадки. Одужало – 60610 осіб (за останню добу – 19). Летальні випадки – 1196 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 255595 особи, за останню добу – 223 особи.

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