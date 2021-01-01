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В Україні ще не запрацював ринок землі: повідомили причину

В Україні ще не запрацював ринок землі: повідомили причину
Ринок землі поставили на паузу. Він не запрацював через те, що нотаріусів не під'єднали до системи Держгеокадастру.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

У Нотаріальній палаті України пояснили - в країні понад 6,5 тисячі нотаріусів. І усіх під'єднати вчасно виявилося неможливо технічно. Недолік обіцяють усунути протягом тижня. Адже від моменту відкриття ринку вже надійшло чимало заявок на оформлення купівлі-продажу. І тому нотаріуси працюють над цими угодами та збирають усі необхідні документи, бо на це також необхідно в середньому два дні.

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Зазначається, що визначилися також і з ціною послуг нотаріусів. Вона становитиме 1% від вартості угоди.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, що діяв від 2002 року, і відкрився ринок землі. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

Впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила низку законів, які встановили нові правила та обмеження для усіх його учасників – власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору.

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Теги: ринок, земля, продаж, Україна
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