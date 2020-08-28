Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі





Відтак, став відомий і розклад ігор «Волині». Про це йдеться на офіційному сайті клубу.



Зокрема, розпочне новий сезон "Волинь" гостьовим матчем проти волочиського «Агробізнеса», а перший домашній матч зіграє проти хмельницького «Поділля».



До вашої уваги список поєдинків «Волині» у першому колі Першої ліги:



25 липня, 1 тур: «Агробізнес» (Волочиськ) – «ВОЛИНЬ»



31 липня, 2 тур: «ВОЛИНЬ» – «Поділля» (Хмельницький)



8 серпня, 3 тур: «Альянс» (Липова Долина) – «ВОЛИНЬ»



14 серпня, 4 тур: «ВОЛИНЬ» – ФК «Ужгород»



22 серпня, 5 тур: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «ВОЛИНЬ»



28 серпня, 6 тур: «ВОЛИНЬ» – «Металіст» (Харків)



5 вересня, 7 тур: «Оболонь» (Київ) – «ВОЛИНЬ»



11 вересня, 8 тур: «Минай» – «ВОЛИНЬ»



18 вересня, 9 тур: «ВОЛИНЬ» – «ВПК-Агро» (Магдалинівка)



26 вересня, 10 тур: СК «Краматорськ» – «ВОЛИНЬ»



2 жовтня, 11 тур: «ВОЛИНЬ» – «Полісся» (Житомир)



6 жовтня, 12 тур: «Кривбас» (Кривий Ріг) – «ВОЛИНЬ»



10 жовтня, 13 тур: «ВОЛИНЬ» – «Нива» (Тернопіль)



16 жовтня, 14 тур: «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «ВОЛИНЬ»



23 жовтня, 15 тур: «ВОЛИНЬ» – МФК «Миколаїв»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 липня у ПФЛ провели жеребкування календаря на новий сезон у Першій та Другій лігах чемпіонату України.Відтак, став відомий і розклад ігор «Волині». Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Зокрема, розпочне новий сезон "Волинь" гостьовим матчем проти волочиського «Агробізнеса», а перший домашній матч зіграє проти хмельницького «Поділля».До вашої уваги список поєдинків «Волині» у першому колі Першої ліги:25 липня, 1 тур: «Агробізнес» (Волочиськ) – «ВОЛИНЬ»31 липня, 2 тур: «ВОЛИНЬ» – «Поділля» (Хмельницький)8 серпня, 3 тур: «Альянс» (Липова Долина) – «ВОЛИНЬ»14 серпня, 4 тур: «ВОЛИНЬ» – ФК «Ужгород»22 серпня, 5 тур: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «ВОЛИНЬ»28 серпня, 6 тур: «ВОЛИНЬ» – «Металіст» (Харків)5 вересня, 7 тур: «Оболонь» (Київ) – «ВОЛИНЬ»11 вересня, 8 тур: «Минай» – «ВОЛИНЬ»18 вересня, 9 тур: «ВОЛИНЬ» – «ВПК-Агро» (Магдалинівка)26 вересня, 10 тур: СК «Краматорськ» – «ВОЛИНЬ»2 жовтня, 11 тур: «ВОЛИНЬ» – «Полісся» (Житомир)6 жовтня, 12 тур: «Кривбас» (Кривий Ріг) – «ВОЛИНЬ»10 жовтня, 13 тур: «ВОЛИНЬ» – «Нива» (Тернопіль)16 жовтня, 14 тур: «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «ВОЛИНЬ»23 жовтня, 15 тур: «ВОЛИНЬ» – МФК «Миколаїв»

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