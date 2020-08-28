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Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі

Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
6 липня у ПФЛ провели жеребкування календаря на новий сезон у Першій та Другій лігах чемпіонату України.

Відтак, став відомий і розклад ігор «Волині». Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Зокрема, розпочне новий сезон "Волинь" гостьовим матчем проти волочиського «Агробізнеса», а перший домашній матч зіграє проти хмельницького «Поділля».

До вашої уваги список поєдинків «Волині» у першому колі Першої ліги:

25 липня, 1 тур: «Агробізнес» (Волочиськ) – «ВОЛИНЬ»

31 липня, 2 тур: «ВОЛИНЬ» – «Поділля» (Хмельницький)

8 серпня, 3 тур: «Альянс» (Липова Долина) – «ВОЛИНЬ»

14 серпня, 4 тур: «ВОЛИНЬ» – ФК «Ужгород»

22 серпня, 5 тур: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «ВОЛИНЬ»

28 серпня, 6 тур: «ВОЛИНЬ» – «Металіст» (Харків)

5 вересня, 7 тур: «Оболонь» (Київ) – «ВОЛИНЬ»

11 вересня, 8 тур: «Минай» – «ВОЛИНЬ»

18 вересня, 9 тур: «ВОЛИНЬ» – «ВПК-Агро» (Магдалинівка)

26 вересня, 10 тур: СК «Краматорськ» – «ВОЛИНЬ»

2 жовтня, 11 тур: «ВОЛИНЬ» – «Полісся» (Житомир)

6 жовтня, 12 тур: «Кривбас» (Кривий Ріг) – «ВОЛИНЬ»

10 жовтня, 13 тур: «ВОЛИНЬ» – «Нива» (Тернопіль)

16 жовтня, 14 тур: «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «ВОЛИНЬ»

23 жовтня, 15 тур: «ВОЛИНЬ» – МФК «Миколаїв»

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Теги: Волинь, футбол, календар
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