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В районі на Волині виписали лісових квитків на понад 500 тонн чорниці

В районі на Волині виписали лісових квитків на понад 500 тонн чорниці
У громадах на Волині виписали лісових квитків на заготівлю 517 тонн чорниці.

Про це стало відомо під час апаратної наради голови Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольга Ващук, - йдеться на сайті РДА.

За інформацією відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, станом на сьогодні виділено та сплачено ліміти на заготівлю плодів чорниці в загальному обсязі 517 тонн.

Зокрема, в розрізі територіальних громад:

- Камінь-Каширська ТГ – 159,5 тонн;

- Прилісненська ТГ – 143 тонни;

- Маневицька ТГ – 110 тонн;

- Любешівська ТГ – 59 тонн;

- Сошичненська ТГ – 45,5 тонн.

До місцевих бюджетів міської, селищних та сільських рад району надійшло понад 700 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

За підсумками засідання прийнято рішення продовжити державний контроль в частині здійснення процесу заготівлі дарів лісу.

Нагадаємо, заготівля другорядних лісових матеріалів для потреб виробничої та комерційної діяльності належить до спеціального використання, проводиться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту.

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Теги: Волинь, чорниці, заготівля
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