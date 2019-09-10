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У Ковелі вкоротив собі віку 50-річний чоловік

У Ковелі вкоротив собі віку 50-річний чоловік
В місті Ковелі у власній квартирі наклав на себе руки місцевий житель.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Тіло чоловіка виявили родичі 5 липня у вечірню пору.

Померлий поквитався з життям через повішення. Чоловікові було 50 років.

Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.

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Теги: Волинь, Ковель, самогубство
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