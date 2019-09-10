У Ковелі вкоротив собі віку 50-річний чоловік
Сьогодні, 22:13
В місті Ковелі у власній квартирі наклав на себе руки місцевий житель.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Тіло чоловіка виявили родичі 5 липня у вечірню пору.
Померлий поквитався з життям через повішення. Чоловікові було 50 років.
Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Тіло чоловіка виявили родичі 5 липня у вечірню пору.
Померлий поквитався з життям через повішення. Чоловікові було 50 років.
Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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