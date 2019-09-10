У Ковелі вкоротив собі віку 50-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству



Тіло чоловіка виявили родичі 5 липня у вечірню пору.



Померлий поквитався з життям через повішення. Чоловікові було 50 років.



Наразі про причини такого вчинку нічого не відомо.

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