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Падіння вертольота у Польщі: стали відомі подробиці й стан українців

Падіння вертольота у Польщі: стали відомі подробиці й стан українців
У результаті падіння цивільного вертольоту в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі травми отримали троє громадян України, наразі їх госпіталізували.

Про це УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Внаслідок падіння цивільного гвинтокрилу в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів”, — зазначив Ніколенко.

Він також додав, що: “Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею”.

Нагадаємо, що вертоліт з українцями на борту впав 6 липня в озеро Талти. За повідомленнями очевидців, невдовзі після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав знижуватися, поки нарешті не впав у воду. Машина повністю затонула.

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Теги: авіакатастрофа, Польща, стан українців
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