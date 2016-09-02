Падіння вертольота у Польщі: стали відомі подробиці й стан українців





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“Внаслідок падіння цивільного гвинтокрилу в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів”, — зазначив Ніколенко.



Він також додав, що: “Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею”.



Нагадаємо, що вертоліт з українцями на борту впав 6 липня в озеро Талти. За повідомленнями очевидців, невдовзі після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав знижуватися, поки нарешті не впав у воду. Машина повністю затонула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті падіння цивільного вертольоту в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі травми отримали троє громадян України , наразі їх госпіталізували.Про це УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.“Внаслідок падіння цивільного гвинтокрилу в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів”, — зазначив Ніколенко.Він також додав, що: “Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає. Консульство України в Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею”.Нагадаємо, що вертоліт з українцями на борту впав 6 липня в озеро Талти. За повідомленнями очевидців, невдовзі після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав знижуватися, поки нарешті не впав у воду. Машина повністю затонула.

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