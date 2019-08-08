Припинить існування клуб УПЛ, – ЗМІ





Клуб Владислава Гельзіна припинить існування, стверджують журналіст Олег Барков і телеграм-канал Тайны футбола, - пише



"Олімпік" вже розпочав видачу документів усьому персоналу та футболістам, які ще були пов'язані з клубом контрактами, запевняє Барков. Місце донеччан в українській еліті вже завтра посяде закарпатський "Минай", який за підсумками минулого сезону УПЛ вилетів у Першу лігу.



Зауважимо, "Олімпік" кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На український футбол, схоже, очікує грандіозна рокіровка із сумним кінцем для донецького "Олімпіка".Клуб Владислава Гельзіна припинить існування, стверджують журналіст Олег Барков і телеграм-канал Тайны футбола, - пише Футбол24 "Олімпік" вже розпочав видачу документів усьому персоналу та футболістам, які ще були пов'язані з клубом контрактами, запевняє Барков. Місце донеччан в українській еліті вже завтра посяде закарпатський "Минай", який за підсумками минулого сезону УПЛ вилетів у Першу лігу.Зауважимо, "Олімпік" кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

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