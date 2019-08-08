Припинить існування клуб УПЛ, – ЗМІ
Сьогодні, 00:15
На український футбол, схоже, очікує грандіозна рокіровка із сумним кінцем для донецького "Олімпіка".
Клуб Владислава Гельзіна припинить існування, стверджують журналіст Олег Барков і телеграм-канал Тайны футбола, - пише Футбол24.
"Олімпік" вже розпочав видачу документів усьому персоналу та футболістам, які ще були пов'язані з клубом контрактами, запевняє Барков. Місце донеччан в українській еліті вже завтра посяде закарпатський "Минай", який за підсумками минулого сезону УПЛ вилетів у Першу лігу.
Зауважимо, "Олімпік" кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.
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Клуб Владислава Гельзіна припинить існування, стверджують журналіст Олег Барков і телеграм-канал Тайны футбола, - пише Футбол24.
"Олімпік" вже розпочав видачу документів усьому персоналу та футболістам, які ще були пов'язані з клубом контрактами, запевняє Барков. Місце донеччан в українській еліті вже завтра посяде закарпатський "Минай", який за підсумками минулого сезону УПЛ вилетів у Першу лігу.
Зауважимо, "Олімпік" кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці і довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.
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