Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,341. 9:00 – 17:00с. Бужани:вул. Млинова, вул. Набережна1. 9:30-15:00с.Литовеж.2. 9:30-15:30с.Топилище3. КТП№115 10:00-17:00с.Колона4. ЗТП№274 Л-29:30-16:00смт ІваничіКамінь-Каширський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-153 Л-2 09:00 - 17:00 Церква с. Ст.Червища вул.Східна2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошично вул.Шкільна.Зарічна1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-64 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерновул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул. Ставківська,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськвул. Миру,вул. 1-го травня,вул. Киричука,вул. Ветеранів,вул. Гвардійська,6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,пров. Захистників Українивул.Володимирська,7 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-13:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"КП ВКМ "Ківерціводоканал"ФОП Соколовська Катерина МихайлівнаТзОВ "Стелла Пак Україна"КВ"Еліт"ФОП Глушко Володимир Іванович8 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-16:00 ЛуцькавтодорТзОВ "УкрагроНПК"ФОП Пасаман Андрій БорисовичДТГО "Львівська залізниця "ПФ "РИВЕНІС"Ківерцівська районна заготівельна контораСПМК ЛТД м.Ківерцівул.Жукова,1.9:00-17:00Голобська селищна радаФОП Кухар В.СТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Комунальне підприємство "Наше селище" ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"ПАТ "Київстар"ФОП Троцюк С.БФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача2.ПЛ-10кВ Л. 39-05(ТП-107; ТП-108)9:00-17:00 Велицька сільська радаКовельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Підріжжяс.Ситовичі3.ПЛ-10кВ. Л.97-01(ТП-543(А);9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.Ковель1. ЗТП-227 10.00-15.45 ферма с.Киселин2. КТП-216 10.00-15.45 ФОП Ковальчук автостанція ТзОВ Гефест Пожежна ФОП Борисенко Дячук смт.Локачі вул.Незалежності Степова Миру 40р.Перемоги3. КТП-82 10.00-15.45 с.МаньківВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,2 ПЛ-10 Л58-03 від ЛР-34 до ВН-268 8:00 – 18:00 МП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук»Гром.орган.забуд. об"єднання"Верба" м.Любомль вул.Промислова, Молодіжна, Завальська, Котляревського, Дружби, Загородня3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Піща4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Затишшя1 КТП-129 10:00-15:00 с. Залаззя (Частково)2 КТП-31 10:00-13:00 ДП «Центр сертифікації насіння» Зерносклад; Столярний цех; ПрАТ «ВФ Україна» с. Деревок (Частково)3 КТП-249 13:30-17:00 с. Деревок (Частково)4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 10:00-17:00 с. Прилісне.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада (церква, капличка). с. Новосілки.1. 09:00- 17:00м Нововолинськвул Заводська, Зелена34-50, 37-51 Світла34-52, 37-531.КТП-418(Т. О.) 10:00 - 14:00. Православна Церква с. Датинь;ФОП Авдіюк Сергій Васильович: Ларьок с. Датинь; НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ДАТИНЬ частково с. Датинь2. ПЛ-10 кВ Л 19-02 відЛР-63до ЛР-253(Т. О.) 09:00 - 16:00Самарівське ССТ: м-н Язовні;Б/к с. Язовні;ФАП с.Язовні частково с. Язавні3. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-14(К. Р.) 09:30 - 16:00. частково с. Вужиськ4. ПС 35/10 № 75Виведення в ремонт І СШ-35 кВ 11:00 - 14:00Пожежна с.Жиричі;Пункт ПМс.Жиричі;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"с. Жиричі;Фізична особа-підприємець Ковальчук Валентин Петрович Майстерня с.Жиричі;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"с. Жиричі;ФОП Семенюк Віктор Хомович: Столова с.Жиричі;ФОП Петручик Микола Павлович: Зернотік; ФОП Михайлевський Анатолій Борисович: Склад с.Жиричі;Православна Церква с.Жиричі;КЕВ м.Володимир-Волинський: КТП-380 Конище;ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Водограй"Прохід; Магазин Прохід, Пролісок Прохід;ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с.Жиричі;Церква с.Прохід;Православна Церква с.Конище;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Жиричі; с. ПрохідСелянське(фермерське) господарство "Промінь": Холодильні камери, с. Жиричі;ФОП Колотюк Олег Григорович Пилорама с.Жиричі;ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Ларьок с.Жиричі, Магазин с.Жиричі;ФОП Вашестюк Галина Антонівна;ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Конище;ФОП Горох Надія Федорівна: промтов.с.Жиричі;ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;ФОП Дейнека Микола Антонович: Торг.павіль с.ЖиричіФОП Поруцко Галина Яківна: Торг.ларьок с.Конище;Фізична особа-підприємець Михайлевський Микола Анатолійович: Бар-кафе с.Жиричі;Фізична особа підприємець Александрук Анжела Олександрівна:Баня с.Жиричі;КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:Амбулаторія с.Жиричі;ФАП с.Конище;ФАП с.ПрохідФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ:Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники;НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ:Д/с с.Жиричі,Школа с.Жиричі;Фізична особа Хомук Віталій Васильович:Склад-магазин;Фізична особа Ферчук Віталій Володимирович:Комплекс "Оазис";ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":СКЗ с. Гірники КТП-399;Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"Лісництво с.БродиВідділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:Д/с с.Броди,СШ Корпус с.Броди,СШ Котельня с.Броди,СШ Свердловина с.Броди,Православна Церква с.Броди;Молитовний будинок с.Броди;коридор БродиВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович,Магазин с.БродиТор.пав.Броди,Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"Майстерня с.БродиФАП с.БродиФізична особа підприємець Ващук Андрій ПетровичМагазин с.БродиФізична особа підприємець Лещук Галина ВасилівнаМагазин с.БродиФізична особа Гулянський Анатолій АнатолійовичМагазин змішаних товарів с.БродиФізична особа Матвіюк Віктор ВікторовичМагазин / Будівельний майданчикВідділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областіСШ Майстерня с.С-ГірницькіПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філіяАТС с.ГірникиАТС с.СільцеПравославна Церква с.ГірникиФізична особа- підприємець Лідовська Олена ІванівнаМагазин с.ГірникиФізична особа-підприємець Ващук Сергій ПетровичМагазин с.ГірникиРЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС с.СільцеВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"с.Гірники,Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила МиколаївнаЛарьок с.Сільце,Фізична особа-підприємець Ващук Світлана МиколаївнаЛарьок с.ГірникиФізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна,Магазин с.ГірникиФізична особа Кіперчук Лариса ПавлівнаТорг.центр с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"Адмінбудинок с.ГірникиФАП с.ГірникиФАП с.С.-ГірницькіФізична особа підприємець Литвинець Катерина ВасилівнаМагазин с.С-ГірницькіФізична особа підприємець Кобець Світлана ІванівнаКафе"Варенична"Фізична особа підприємець Бурчак Галина ЛазарівнаПродмаг с.ГірникиФізична особа Аврамук Богдан ОлександровичСтолярний цех с.СільцеФізична особа підприємець Баркова Лідія ФедорівнаНежитлове приміщення ГірникиНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИДитячий садок КотельняДитячий садочок,Корпус №2С/Ш КотельняДержавне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВАВідділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областіД/с КТП-383 с.С-ГірницькіСШ Котельня с.С-ГірницькіФізична особа- підприємець Денисюк Леонід ФеодосійовичКТП382 с.ГірникиЦерква с.С-ГірницькіПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"БСМЗ с. ГірникиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ":Свердлов Гірники;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.Гірники,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ": СМЗ с.ГірникиТовариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники с. Жиричі с. Броди, с. Гірники, с. Сільце, с. Конище, с. Прохід, с. Старостине1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:00АТС, Селецька с/р – адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець