Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-15:00
с.Литовеж.
2. 9:30-15:30
с.Топилище
3. КТП№115 10:00-17:00
с.Колона
4. ЗТП№274 Л-2
9:30-16:00
смт Іваничі
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-153 Л-2 09:00 - 17:00 Церква с. Ст.Червища вул.Східна
2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошично вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-13:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КП ВКМ "Ківерціводоканал"
ФОП Соколовська Катерина Михайлівна
ТзОВ "Стелла Пак Україна"
КВ"Еліт"
ФОП Глушко Володимир Іванович
8 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-16:00 Луцькавтодор
ТзОВ "УкрагроНПК"
ФОП Пасаман Андрій Борисович
ДТГО "Львівська залізниця "
ПФ "РИВЕНІС"
Ківерцівська районна заготівельна контора
СПМК ЛТД м.Ківерці
вул.Жукова,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Комунальне підприємство "Наше селище" ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"
ПАТ "Київстар"ФОП Троцюк С.Б
ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача
2.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(ТП-107; ТП-108)
9:00-17:00 Велицька сільська рада
Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Підріжжя
с.Ситовичі
3.
ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-543(А);
9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.Ковель
Локачинський район
1. ЗТП-227 10.00-15.45 ферма с.Киселин
2. КТП-216 10.00-15.45 ФОП Ковальчук автостанція ТзОВ Гефест Пожежна ФОП Борисенко Дячук смт.Локачі вул.Незалежності Степова Миру 40р.Перемоги
3. КТП-82 10.00-15.45 с.Маньків
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,
2 ПЛ-10 Л58-03 від ЛР-34 до ВН-268 8:00 – 18:00 МП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук»Гром.орган.забуд. об"єднання"Верба" м.Любомль вул.Промислова, Молодіжна, Завальська, Котляревського, Дружби, Загородня
3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Піща
4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1 КТП-129 10:00-15:00 с. Залаззя (Частково)
2 КТП-31 10:00-13:00 ДП «Центр сертифікації насіння» Зерносклад; Столярний цех; ПрАТ «ВФ Україна» с. Деревок (Частково)
3 КТП-249 13:30-17:00 с. Деревок (Частково)
4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 10:00-17:00 с. Прилісне.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада (церква, капличка). с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1. 09:00- 17:00
м Нововолинськ
вул Заводська, Зелена34-50, 37-51 Світла34-52, 37-53
Ратнівський район
1.
КТП-418
(Т. О.) 10:00 - 14:00
. Православна Церква с. Датинь;
ФОП Авдіюк Сергій Васильович: Ларьок с. Датинь; НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ДАТИНЬ частково с. Датинь
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02 від
ЛР-63до ЛР-253
(Т. О.) 09:00 - 16:00
Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні;
ФАП с.Язовні частково с. Язавні
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14
(К. Р.) 09:30 - 16:00
. частково с. Вужиськ
4. ПС 35/10 № 75
Виведення в ремонт І СШ-35 кВ 11:00 - 14:00
Пожежна с.Жиричі;
Пункт ПМс.Жиричі;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"с. Жиричі;
Фізична особа-підприємець Ковальчук Валентин Петрович Майстерня с.Жиричі;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"с. Жиричі;
ФОП Семенюк Віктор Хомович: Столова с.Жиричі;ФОП Петручик Микола Павлович: Зернотік; ФОП Михайлевський Анатолій Борисович: Склад с.Жиричі;
Православна Церква с.Жиричі;
КЕВ м.Володимир-Волинський: КТП-380 Конище;
ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Водограй"Прохід; Магазин Прохід, Пролісок Прохід;
ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с.Жиричі;
Церква с.Прохід;
Православна Церква с.Конище;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Жиричі; с. Прохід
Селянське(фермерське) господарство "Промінь": Холодильні камери, с. Жиричі;
ФОП Колотюк Олег Григорович Пилорама с.Жиричі;
ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Ларьок с.Жиричі, Магазин с.Жиричі;
ФОП Вашестюк Галина Антонівна;
ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Конище;
ФОП Горох Надія Федорівна: промтов.с.Жиричі;
ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;
ФОП Дейнека Микола Антонович: Торг.павіль с.Жиричі
ФОП Поруцко Галина Яківна: Торг.ларьок с.Конище;
Фізична особа-підприємець Михайлевський Микола Анатолійович: Бар-кафе с.Жиричі;
Фізична особа підприємець Александрук Анжела Олександрівна:
Баня с.Жиричі;
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Амбулаторія с.Жиричі;
ФАП с.Конище;
ФАП с.Прохід
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ:
Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ:
Д/с с.Жиричі,
Школа с.Жиричі;
Фізична особа Хомук Віталій Васильович:
Склад-магазин;
Фізична особа Ферчук Віталій Володимирович:
Комплекс "Оазис";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":
СКЗ с. Гірники КТП-399;
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"
Лісництво с.Броди
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:
Д/с с.Броди,
СШ Корпус с.Броди,
СШ Котельня с.Броди,
СШ Свердловина с.Броди,
Православна Церква с.Броди;
Молитовний будинок с.Броди;
коридор Броди
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович,Магазин с.Броди
Тор.пав.Броди,Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Майстерня с.Броди
ФАП с.Броди
Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович
Магазин с.Броди
Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна
Магазин с.Броди
Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович
Магазин змішаних товарів с.Броди
Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович
Магазин / Будівельний майданчик
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
СШ Майстерня с.С-Гірницькі
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія
АТС с.Гірники
АТС с.Сільце
Православна Церква с.Гірники
Фізична особа- підприємець Лідовська Олена Іванівна
Магазин с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Сергій Петрович
Магазин с.Гірники
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС с.Сільце
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
с.Гірники,Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна
Ларьок с.Сільце,Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна
Ларьок с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна,Магазин с.Гірники
Фізична особа Кіперчук Лариса Павлівна
Торг.центр с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Адмінбудинок с.Гірники
ФАП с.Гірники
ФАП с.С.-Гірницькі
Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна
Магазин с.С-Гірницькі
Фізична особа підприємець Кобець Світлана Іванівна
Кафе"Варенична"
Фізична особа підприємець Бурчак Галина Лазарівна
Продмаг с.Гірники
Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович
Столярний цех с.Сільце
Фізична особа підприємець Баркова Лідія Федорівна
Нежитлове приміщення Гірники
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ
Дитячий садок Котельня
Дитячий садочок,Корпус №2
С/Ш Котельня
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
Д/с КТП-383 с.С-Гірницькі
СШ Котельня с.С-Гірницькі
Фізична особа- підприємець Денисюк Леонід Феодосійович
КТП382 с.Гірники
Церква с.С-Гірницькі
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
БСМЗ с. Гірники
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ":
Свердлов Гірники;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.Гірники,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ": СМЗ с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники с. Жиричі с. Броди, с. Гірники, с. Сільце, с. Конище, с. Прохід, с. Старостине
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:00
АТС, Селецька с/р – адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг: магазин, аптека. м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-15:00
с.Литовеж.
2. 9:30-15:30
с.Топилище
3. КТП№115 10:00-17:00
с.Колона
4. ЗТП№274 Л-2
9:30-16:00
смт Іваничі
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-153 Л-2 09:00 - 17:00 Церква с. Ст.Червища вул.Східна
2. КТП-266 Л-3 09:00 - 17:00 с.Сошично вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-13:00 ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КП ВКМ "Ківерціводоканал"
ФОП Соколовська Катерина Михайлівна
ТзОВ "Стелла Пак Україна"
КВ"Еліт"
ФОП Глушко Володимир Іванович
8 ПЛ 10 кВ Л70-08 частково 8:30-16:00 Луцькавтодор
ТзОВ "УкрагроНПК"
ФОП Пасаман Андрій Борисович
ДТГО "Львівська залізниця "
ПФ "РИВЕНІС"
Ківерцівська районна заготівельна контора
СПМК ЛТД м.Ківерці
вул.Жукова,
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Комунальне підприємство "Наше селище" ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"
ПАТ "Київстар"ФОП Троцюк С.Б
ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача
2.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(ТП-107; ТП-108)
9:00-17:00 Велицька сільська рада
Ковельське спеціалізоване лісогосподарське приватне акціонерне товариство "Тур" с.Підріжжя
с.Ситовичі
3.
ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-543(А);
9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.Ковель
Локачинський район
1. ЗТП-227 10.00-15.45 ферма с.Киселин
2. КТП-216 10.00-15.45 ФОП Ковальчук автостанція ТзОВ Гефест Пожежна ФОП Борисенко Дячук смт.Локачі вул.Незалежності Степова Миру 40р.Перемоги
3. КТП-82 10.00-15.45 с.Маньків
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,
2 ПЛ-10 Л58-03 від ЛР-34 до ВН-268 8:00 – 18:00 МП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук»Гром.орган.забуд. об"єднання"Верба" м.Любомль вул.Промислова, Молодіжна, Завальська, Котляревського, Дружби, Загородня
3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Піща
4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Побут, Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1 КТП-129 10:00-15:00 с. Залаззя (Частково)
2 КТП-31 10:00-13:00 ДП «Центр сертифікації насіння» Зерносклад; Столярний цех; ПрАТ «ВФ Україна» с. Деревок (Частково)
3 КТП-249 13:30-17:00 с. Деревок (Частково)
4 КТП-4 10:00-17:00 с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 10:00-17:00 с. Прилісне.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада (церква, капличка). с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1. 09:00- 17:00
м Нововолинськ
вул Заводська, Зелена34-50, 37-51 Світла34-52, 37-53
Ратнівський район
1.
КТП-418
(Т. О.) 10:00 - 14:00
. Православна Церква с. Датинь;
ФОП Авдіюк Сергій Васильович: Ларьок с. Датинь; НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ДАТИНЬ частково с. Датинь
2. ПЛ-10 кВ Л 19-02 від
ЛР-63до ЛР-253
(Т. О.) 09:00 - 16:00
Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні;
ФАП с.Язовні частково с. Язавні
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14
(К. Р.) 09:30 - 16:00
. частково с. Вужиськ
4. ПС 35/10 № 75
Виведення в ремонт І СШ-35 кВ 11:00 - 14:00
Пожежна с.Жиричі;
Пункт ПМс.Жиричі;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"с. Жиричі;
Фізична особа-підприємець Ковальчук Валентин Петрович Майстерня с.Жиричі;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"с. Жиричі;
ФОП Семенюк Віктор Хомович: Столова с.Жиричі;ФОП Петручик Микола Павлович: Зернотік; ФОП Михайлевський Анатолій Борисович: Склад с.Жиричі;
Православна Церква с.Жиричі;
КЕВ м.Володимир-Волинський: КТП-380 Конище;
ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Водограй"Прохід; Магазин Прохід, Пролісок Прохід;
ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с.Жиричі;
Церква с.Прохід;
Православна Церква с.Конище;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Жиричі; с. Прохід
Селянське(фермерське) господарство "Промінь": Холодильні камери, с. Жиричі;
ФОП Колотюк Олег Григорович Пилорама с.Жиричі;
ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Ларьок с.Жиричі, Магазин с.Жиричі;
ФОП Вашестюк Галина Антонівна;
ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Конище;
ФОП Горох Надія Федорівна: промтов.с.Жиричі;
ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;
ФОП Дейнека Микола Антонович: Торг.павіль с.Жиричі
ФОП Поруцко Галина Яківна: Торг.ларьок с.Конище;
Фізична особа-підприємець Михайлевський Микола Анатолійович: Бар-кафе с.Жиричі;
Фізична особа підприємець Александрук Анжела Олександрівна:
Баня с.Жиричі;
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Амбулаторія с.Жиричі;
ФАП с.Конище;
ФАП с.Прохід
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ:
Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ:
Д/с с.Жиричі,
Школа с.Жиричі;
Фізична особа Хомук Віталій Васильович:
Склад-магазин;
Фізична особа Ферчук Віталій Володимирович:
Комплекс "Оазис";
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":
СКЗ с. Гірники КТП-399;
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"
Лісництво с.Броди
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:
Д/с с.Броди,
СШ Корпус с.Броди,
СШ Котельня с.Броди,
СШ Свердловина с.Броди,
Православна Церква с.Броди;
Молитовний будинок с.Броди;
коридор Броди
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович,Магазин с.Броди
Тор.пав.Броди,Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Майстерня с.Броди
ФАП с.Броди
Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович
Магазин с.Броди
Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна
Магазин с.Броди
Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович
Магазин змішаних товарів с.Броди
Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович
Магазин / Будівельний майданчик
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
СШ Майстерня с.С-Гірницькі
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія
АТС с.Гірники
АТС с.Сільце
Православна Церква с.Гірники
Фізична особа- підприємець Лідовська Олена Іванівна
Магазин с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Сергій Петрович
Магазин с.Гірники
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН У ДУСІ АПОСТОЛІВ В УКРАЇНІ С.ГІРНИКИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС с.Сільце
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
с.Гірники,Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна
Ларьок с.Сільце,Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна
Ларьок с.Гірники
Фізична особа-підприємець Ващук Світлана Миколаївна,Магазин с.Гірники
Фізична особа Кіперчук Лариса Павлівна
Торг.центр с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Адмінбудинок с.Гірники
ФАП с.Гірники
ФАП с.С.-Гірницькі
Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна
Магазин с.С-Гірницькі
Фізична особа підприємець Кобець Світлана Іванівна
Кафе"Варенична"
Фізична особа підприємець Бурчак Галина Лазарівна
Продмаг с.Гірники
Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович
Столярний цех с.Сільце
Фізична особа підприємець Баркова Лідія Федорівна
Нежитлове приміщення Гірники
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ГІРНИКИ
Дитячий садок Котельня
Дитячий садочок,Корпус №2
С/Ш Котельня
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство"
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області
Д/с КТП-383 с.С-Гірницькі
СШ Котельня с.С-Гірницькі
Фізична особа- підприємець Денисюк Леонід Феодосійович
КТП382 с.Гірники
Церква с.С-Гірницькі
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
БСМЗ с. Гірники
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ":
Свердлов Гірники;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.Гірники,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ": СМЗ с.Гірники
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
ФОП Ващук Віталій Іванович: Майстерня с.Гірники с. Жиричі с. Броди, с. Гірники, с. Сільце, с. Конище, с. Прохід, с. Старостине
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:00
АТС, Селецька с/р – адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець
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