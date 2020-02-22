Юні спортсмени з Волині здобули 2 медалі на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 10:02
У місті Бровари з 5 по 8 липня відбувся чемпіонат України з плавання серед юнаків.
У змаганнях участь взяли волинські спортсмени та здобули в актив області 2 медалі, - пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вікторія Драницька стала чемпіонкою України на дистанції 100 метрів вільним стилем з результатом 1.02,38. Тренують плавчиню Наумова О.В. та Степанцова Ю.М. Переможниця є ученицею КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради.
Бронзову нагороду здобув вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради Ігор Потапчук на дистанції 200 метрів на спині, тренер – Корець О.О.
У підсумку змагань команда Волині здобула кубок за 1 місце в другій групі і таким чином перейшла в п’ятірку кращих областей першої групи.
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У змаганнях участь взяли волинські спортсмени та здобули в актив області 2 медалі, - пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Вікторія Драницька стала чемпіонкою України на дистанції 100 метрів вільним стилем з результатом 1.02,38. Тренують плавчиню Наумова О.В. та Степанцова Ю.М. Переможниця є ученицею КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради.
Бронзову нагороду здобув вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради Ігор Потапчук на дистанції 200 метрів на спині, тренер – Корець О.О.
У підсумку змагань команда Волині здобула кубок за 1 місце в другій групі і таким чином перейшла в п’ятірку кращих областей першої групи.
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