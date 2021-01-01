Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.



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Синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура вночі сягатиме 14-19⁰, вдень 26-31⁰.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу, 10 липня, прогнозують спеку. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.Синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура вночі сягатиме 14-19⁰, вдень 26-31⁰.

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