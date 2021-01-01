Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу, 10 липня, прогнозують спеку. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура вночі сягатиме 14-19⁰, вдень 26-31⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Україну накриє нова хвиля спеки, – синоптик
Синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура вночі сягатиме 14-19⁰, вдень 26-31⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Нібито працівники банку видурили в двох волинянок 40 000 гривень
Сьогодні, 19:40
Дефіцит йоду в організмі: волинянам розповіли, чим це грозить та як уникнути наслідків
Сьогодні, 18:40