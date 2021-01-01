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Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня

Якою буде погода на Волині у суботу, 10 липня
У Волинській області у суботу, 10 липня, прогнозують спеку. Опадів не передбачають.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.

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Синоптики інформують, що в області буде вітер південно-східний, 3-8 м/с. А температура вночі сягатиме 14-19⁰, вдень 26-31⁰.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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