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На Волині лісівники облаштували 200 пірсів для заправки пожежних машин водою. ФОТО

На Волині лісівники облаштували 200 пірсів для заправки пожежних машин водою. ФОТО
Волинські лісівники в рамках охорони лісу від пожеж проводять комплекс заходів із попередження загорянь у лісах, своєчасного їх виявлення та гасіння.

Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ.

Серед методів ліквідації лісових пожеж – ґрунтообробний, водний, хімічний та вогневий.

Один з методів ліквідації лісових пожеж - водний метод, який полягає у гасінні вогню водою за допомогою пожежних насосів – мотопомп та автоцистерн. Саме для цього лісівниками створюються штучні канали, ставки із достатньою кількістю води для пожежогасіння.

Проте набрати води для закачування в пожежну спецтехніку та подачі водяними насосними на довші відстані до вогнища – часто дуже непросте завдання. І ускладнюється воно багатьма факторами: складним береговим рельєфом із різкими перепадами висот, не придатними для проїзду важкої техніки та банальною відсутністю доріг.

Для вирішення усіх цих питань лісівники Волині будують пірси для пожежної техніки та лісові дороги. Таких на Волині загалом 200.


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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь, протипожежна безпека
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