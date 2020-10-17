Повідомили, коли в Україні з'явиться вакцина Janssen





Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Україна 24,



"Дуже важко сказати (коли українцям чекати на нову вакцину – ред.), є декілька проблем.



По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну.



Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - відповів Ігор Кузін.



Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування 2 липня.



В Україні наразі використовують вакцини від AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

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