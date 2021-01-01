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У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО

У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО
Молодий чоловік у червоній футболці вивів з будівлі чужий велосипед і поїхав на ньому у невідомому напрямку.

Крадіжка трапилася у суботу, 10 липня, о 17:30 у Ковелі на вулиці Незалежності, 117. Про неї «Ковель media» повідомив власник велосипеда.

Зловмисник викрав транспортний засіб з приміщення, де розташована церква «Ковчег спасіння». Момент викрадення зафіксувала камера відеонагляду.

Потерпілий звернувся із заявою до Ковельського районного управління поліції. Правоохоронці шукають крадія.


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Теги: Ковель, Волинь, крадіжка, велосипед, злодій
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