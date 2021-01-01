У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО





Крадіжка трапилася у суботу, 10 липня, о 17:30 у Ковелі на вулиці Незалежності, 117. Про неї



Зловмисник викрав транспортний засіб з приміщення, де розташована церква «Ковчег спасіння». Момент викрадення зафіксувала камера відеонагляду.



Потерпілий звернувся із заявою до Ковельського районного управління поліції. Правоохоронці шукають крадія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодий чоловік у червоній футболці вивів з будівлі чужий велосипед і поїхав на ньому у невідомому напрямку.Крадіжка трапилася у суботу, 10 липня, о 17:30 у Ковелі на вулиці Незалежності, 117. Про неї «Ковель media» повідомив власник велосипеда.Зловмисник викрав транспортний засіб з приміщення, де розташована церква «Ковчег спасіння». Момент викрадення зафіксувала камера відеонагляду.Потерпілий звернувся із заявою до Ковельського районного управління поліції. Правоохоронці шукають крадія.

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