У Ковелі злодій викрав з церкви велосипед. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
Молодий чоловік у червоній футболці вивів з будівлі чужий велосипед і поїхав на ньому у невідомому напрямку.
Крадіжка трапилася у суботу, 10 липня, о 17:30 у Ковелі на вулиці Незалежності, 117. Про неї «Ковель media» повідомив власник велосипеда.
Зловмисник викрав транспортний засіб з приміщення, де розташована церква «Ковчег спасіння». Момент викрадення зафіксувала камера відеонагляду.
Потерпілий звернувся із заявою до Ковельського районного управління поліції. Правоохоронці шукають крадія.
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Крадіжка трапилася у суботу, 10 липня, о 17:30 у Ковелі на вулиці Незалежності, 117. Про неї «Ковель media» повідомив власник велосипеда.
Зловмисник викрав транспортний засіб з приміщення, де розташована церква «Ковчег спасіння». Момент викрадення зафіксувала камера відеонагляду.
Потерпілий звернувся із заявою до Ковельського районного управління поліції. Правоохоронці шукають крадія.
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