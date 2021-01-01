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Волинянка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу

Волинянка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу
У місті Тбілісі з 1 по 11 липня відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок.

У змаганнях участь взяла і збірна України, у складі 11 найсильніших спортсменів та спортсменок. Серед них були і спортсмени з Волині, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Так, у підсумку змагань вихованка Любомльської ДЮСШ Саранюк Анастасія, яка виступала у ваговій категорії 75 кг, здобула бронзову медаль, гідно представивши на європейських змаганнях Волинську область. Тренує боксерку Бєлих Юрій.

Зауважимо, що в командній першості збірна України посіла 2 місце.

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Теги: чемпіонату Європи, бокс, Волинь
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