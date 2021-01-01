Волинянка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу

У місті Тбілісі з 1 по 11 липня відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок.У змаганнях участь взяла і збірна України, у складі 11 найсильніших спортсменів та спортсменок. Серед них були і спортсмени з Волині, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Так, у підсумку змагань вихованка Любомльської ДЮСШ, яка виступала у ваговій категорії 75 кг, здобула бронзову медаль, гідно представивши на європейських змаганнях Волинську область. Тренує боксеркуЗауважимо, що в командній першості збірна України посіла 2 місце.