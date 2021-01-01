Волинянка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боксу
Сьогодні, 12:04
У місті Тбілісі з 1 по 11 липня відбувся чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок.
У змаганнях участь взяла і збірна України, у складі 11 найсильніших спортсменів та спортсменок. Серед них були і спортсмени з Волині, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Так, у підсумку змагань вихованка Любомльської ДЮСШ Саранюк Анастасія, яка виступала у ваговій категорії 75 кг, здобула бронзову медаль, гідно представивши на європейських змаганнях Волинську область. Тренує боксерку Бєлих Юрій.
Зауважимо, що в командній першості збірна України посіла 2 місце.
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У змаганнях участь взяла і збірна України, у складі 11 найсильніших спортсменів та спортсменок. Серед них були і спортсмени з Волині, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Так, у підсумку змагань вихованка Любомльської ДЮСШ Саранюк Анастасія, яка виступала у ваговій категорії 75 кг, здобула бронзову медаль, гідно представивши на європейських змаганнях Волинську область. Тренує боксерку Бєлих Юрій.
Зауважимо, що в командній першості збірна України посіла 2 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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