Арабатська стрілка: які ціни на житло на Азовському морі у 2021 році





В північній частині коси розташовані села Генічеська Гірка, Приозерне, Щасливцеве та Стрілкове Генічеського району Херсонської області. Тепле море, піщані пляжі, відсутність поблизу густонаселених міст та промислових об'єктів робить відпочинок комфортним і приємним.







Туристи, які вирушають на Арабатську стрілку можуть обрати для відпочинку наступні населенні пункти: Щасливцеве, Приозерне та Генгірку, Стрілкове, Генічеськ. Тут зосереджено понад 100 готелів та пансіонатів.



Арабатська стрілка: Генічеська Гірка



Геніченська Гірка розташована за 11 кілометрів від Генічеська. Тур розміщено понад 60 готелів та пансіонатів. Ціни коливаються від 500 до 1800 грн за номер у готелі.



Море біля берега у цьому населенному пункті мілке, тож для відпочинку з дітьми - в самий раз. Трохи більше глибини вже за 20-30 метрів від берега.



Туристи можуть відвідати термальне джерело. В Генічеській Гірці хороша транспортна розв'язка, інфраструктура, бари, кафе, атракціони, магазини і ринок.



Розваги:



- водолікувальниця "Гаряче джерело",

- кайт-школа Windrider (серфінг, віндсерфінг),

- кайт-школа Spot Guide Aрабатка.



Арабатська стрілка: Щасливцеве



Щасливцеве розташоване за 16 км від Генічеська. Тут також мілководдя, узбережжя вкрите піском із подрібненого черпашника.



Для зручності відпочивальників пляжі обладнані туалетами, літніми душами та роздягальнями. Вхід на пляж - безкоштовний.



Розміститися туристи можуть як у готелях, їх тут понад 40, так і орендувати житло у приватному секторі. Ціна у готелі коливається від 700 до 1800 грн, у приватному секторі за добу беруть від 100-150 грн з людини.



Окрім купання у морі туристи можуть відідати солоне Рожеве озеро. Є також безліч магазинів, 2 ринки, банкомати, пошта, аптеки, кафе, атракціони та дискотеки.



Розваги:



- Гаряче джерело в Щасливцеве;

- Зоопарк "Сафарі-парк";

- Кемпінг "Чайка-3" та кемпінг "Без авто".



Арабатська стрілка: Стрілкове



Стрілкове розташоване за 36 км від Генічеська, тут глибоке море. За селом Стрілкове розташовується термальний гейзер, доступ до якого вільний для всіх за бажанням. Курорт забудований пансіонатами, готелями та базами відпочинку.



Орендувати житло можна і у приватному секторі. Приватний сектор пропонує житло від 120-140 грн, тоді як в готелі за номер доведеться сплатити від 600 до 1500 грн. Також тут є місця для проживання у наметах.



Розваги:



Гліцеринове озеро на Арабатській стрілці;

Йодо-бромне гаряче джерело на Арабатській стрілці;

Наметове містечко;

Кемпінг Р.А.С.А.

Муніципальний безкоштовний кемпінг.

Арабатська стрілка: Приозерне

Селище розташоване на косі Арабатська стрілка півострова Крим на березі Генічеського озера. Дістатися сюди можна залізничним транспортом або автобусом до Генічеська, далі маршруткою до Генгорки (поворот на с. Приозерне), від повороту 5 км пішки.



Генічеське озеро майже аналог Мертвому морю, розташованому між Ізраїлем та Йорданією. Розміри його не великі - всього 9.2 км, а глибина максимум 60 сантиметрів. У його воді безлічі цінних мінералів - заліза, калію-магнію, йоду-брому. Тому для тих, хто хоче отримати під час відпочинку дозу корисних мінералів Приозерне - саме те місце.



Інфраструктура: магазин, сувенірний ринок, літній душ.



Арабатська стрілка: Генічеськ



Генічеськ - це невелике містечко в Херсонській області (Азовське море), яке розташоване навпроти коси Арабатська стрілка. Це - один з найбільш популярних українських курортів. У Генічеську пляжі піщані з домішкою дрібної черепашки, берегова лінія укріплена кам'яними відвалами. Найвідомішими можна назвати Дитячий пляж і пляж під назвою Дикий.



Дістатися містечка зручно. Тут є залізнична станція, а також тут проходить автомагістраль. У Генічеську немає промислових об'єктів, тож повітря більш-менш чисте.



У місті ви можете знайти житло як в приватному секторі, так і на базах відпочинку.залежно від можливостей вашого гаманця. Ціна аренди економ житла з людини за добу стратує зі 100 гривень, у готелі можна винайняти номер від 1000 гривень та понад 2800 грн за добу. Однокімнатну квартиру в центрі міста можна орендувати від 500 грн за добу.



У Генічеську є філії багатьох великих банків, зокрема "ПриватБанк", "ОщадБанк", "УкрСиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", є чимало аптек, магазинів, ринок, кафе і бари.



Розваги:



Аквапарк і дельфінарій;

Атракціони і каруселі у парку імені Шевченка;

Спортивно-розважальний центр "Plazma", де є боулінг, і більярд.

Тематичні вечірки та дискотеки у місцевих клубах;

заповідник "Асканія Нова",

Азово-Сиваський національний природний парк;

Страусина ферма;

Краєзнавчий музей;

Храм Різдва Пресвятої Богородиці;

Меморіал воїнам-артилеристам.

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