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В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус
Сейсмологи зафіксували земні поштовхи в гірській місцевості Прикарпаття.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як повідомляють в Головному центрі спеціального контролю, землетрус силою 2,3 бали зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі с. Жураки на глибині 3 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, а інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

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Теги: Україна, землетрус
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