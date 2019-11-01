В Україні стався землетрус





Про це повідомляє



Як повідомляють в Головному центрі спеціального контролю, землетрус силою 2,3 бали зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської області



Епіцентр землетрусу знаходиться в районі с. Жураки на глибині 3 км.



За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, а інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сейсмологи зафіксували земні поштовхи в гірській місцевості Прикарпаття.Про це повідомляє Mukachevo.net Як повідомляють в Головному центрі спеціального контролю, землетрус силою 2,3 бали зафіксували в Богородчанському районі Івано-Франківської областіЕпіцентр землетрусу знаходиться в районі с. Жураки на глибині 3 км.За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, а інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

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