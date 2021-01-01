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Перевищення швидкості та права з інтернету: на Волині спіймали водія з «липовими» документами

Перевищення швидкості та права з інтернету: на Волині спіймали водія з «липовими» документами
На трасі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 101 км волинські патрульні затримали водія-порушника.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Вчора, 13 липня, під час вимірювання швидкісного режиму на автомобільній дорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) 101 км волинські патрульні зупинили транспортний засіб Opel Combo, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 92 км/год, при дозволеній — 50 км/год.

Під час перевірки документів у 29-річного керманича патрульні виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.

Кермувальник повідомив, що це посвідчення водія купив через інтернет, оскільки чинне посвідчення водія загубив з власної необережності.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. А на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.

Зауважують, що відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія можна у сервісних центрах МВС.

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Теги: Волинь, траса, водій, підробні права, перевищення швидкості, патрульні
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