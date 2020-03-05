Верховна Рада відправила Авакова у відставку

Арсена Авакова.



Як передає кореспондент



Від "Слуги народу" "за" проголосували 229 депутатів, від "Європейської солідарності" - 16, від "Голосу" - 15, від групи "Партія "За майбутнє" - 7, від групи "Довіра" - 18, від позафракційних - 6. Від "Опозиційної платформи - за життя" та "Батьківщини" "за" не проголосував жодний депутат.



Проти проголосували 7 народних депутатів, 17 утрималися, а 36 – не голосували.



Відставка Авакова: що відомо



13 липня Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з 2014 року.



Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.



Голосування за відставку Авакова було заплановано на четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити главою МВС Монастирського.

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