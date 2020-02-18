У трьох волинських селах жінок безкоштовно обстежать на рак

23 липня у селах Дубечне, Буцин та Сериховичі Ковельського району безкоштовно оглядатимуть жінок на рак шийки матки.Початок о 10:00, інформує Волинська обласна рада.На базі Дубечнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні. Оглядатимуть жінок за адресою: вул. Незалежності, 55. Телефон для довідок та запису: 0971318145.У Буцині оглядатиме усіх охочих завідувачка відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні. Адреса: с. Буцин, вул. Шкільна, 22. Телефон для довідок та запису: 0677759567 (Лариса Віталіївна)На базі Сереховичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини прийом здійснюватиме лікар-ординатор відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні. Телефон для довідок та запису: 0676764955 (Федір Олександрович).За словами, яка очолює «Фонд боротьби з раком», орієнтовна вартість одного виїзду (щоб оглянути 60-70 жінок на рак шийки матки) – 4500 грн. Йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату праці медика та пальне. Тож організація неодноразово просила доброчинців про фінансову підтримку потрібної для усієї області справи.Найближчим часом, уточнила керівниця організації, у фонді запланували максимально охопити віддалені села колишнього Старовижівського та Ратнівського районів області скринінгом на рак шийки матки та рак шкіри й об’їхати з десяток сіл.«Щиро втішена, що гроші на витрати для належного проведення огляду надав депутат Волинської обласної ради від округу №6 Володимир Бондар. Він сам запропонував нам співпрацю, бо, як пояснив, розуміє важливість такої роботи і знає про результати наших попередніх виїздів», – розповіла Марія Адамчук-Коротицька.До слова, у рамках діяльності організації «Фонд боротьби з раком» здійснили 17 виїздів у села Волині задля обстеження на рак шийки матки. Оглянули 615 жінок. У шести жінок виявили рак, у багатьох – передракові патології.Щодо раку шкіри, то на цю недугу обстежували під час виїздів тричі. Загалом оглянули 167 людей. Онкологічних патологій, на щастя, не виявили.Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.В Україні робота у напрямку проведення онкостринінгів (обстежень у той час, коли людину ще нічого не турбує) на державному рівні практично зведене нанівець. Тому кожен повинен зрозуміти: необхідно обстежуватися, аби вчасно виявити недугу.ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ І В ЯКОМУ ВІЦІ ПОТРІБНІ ЖІНКАМЖінкам від 20 до 29 років треба проходити:• Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;• Цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.Жінкам від 30 до 39 років треба проходити:• Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;• Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.Жінкам від 40 до 49 років треба проходити:• Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;• Мамографію – 1 раз на 2 роки;• Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.Жінкам від 50 років та старшим треба проходити:• Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;• Мамографія – 1 раз на 2 роки• Колоноскопію – 1 раз на 5 років.Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ І В ЯКОМУ ВІЦІ ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКАМЧоловікам від 40 до 49 років треба проходити:• Огляд у уролога – 1 раз на рік.Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).Чоловікам від 50 років і більше треба проходити:• Огляд у уролога – 1 раз на рік.Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).• Колоноскопію – 1 раз на 5 років.Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.