ДТП у Ковелі: водій вантажівки в'їхав у дорожнє бар'єрне огородження
Сьогодні, 13:17
Волинські патрульні працювали на місці ДТП у Ковелі.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 16 липня, близько 11 години волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Незалежності, що у Ковелі.
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 40-річний водій автомобіля Renault Master з причепом ПГ 02-И не був уважний, не врахував габарити та висоту свого транспортного засобу, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє бар'єрне огородження.
Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався, лише автомобіль та огородження отримали механічні пошкодження.
На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 16 липня, близько 11 години волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Незалежності, що у Ковелі.
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 40-річний водій автомобіля Renault Master з причепом ПГ 02-И не був уважний, не врахував габарити та висоту свого транспортного засобу, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє бар'єрне огородження.
Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався, лише автомобіль та огородження отримали механічні пошкодження.
На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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