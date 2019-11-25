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У Луцькій МТГ визначили кращу команду з міні-футболу.ФОТО

У Луцькій МТГ визначили кращу команду з міні-футболу.ФОТО
16 липня на футбольному полі школи №25 відбувся фінал турніру з міні-футболу серед команд Луцької МТГ «Кубок міського голови» (2002 р.н. та старші). Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

«Ми послідовно розвиваємо спорт в нашому місті. За минулі роки було збудовано 14 полів з штучним покриттям у різних мікрорайонах міста, щоб діти не просиджували за комп’ютером, а проводили час за заняттям фізичною культурою. Цього року, як і кожного наступного, буде збудовано ще п’ять таких полів для того, аби якомога більше лучан мали доступ до якісної спортивної інфраструктури», - привітав присутніх міський голова Ігор Поліщук.

Турнір з міні-футболу серед команд Луцької міської територіальної громади (2002 р.н. та старші) “Кубок міського голови” розпочався ще у червні цього року. Участь у змаганнях взяло 24 команди, які були поділені на 4 групи по 6 команд. Кожна група була закріплена за одним спортивним майданчиком, на яких і проводились ігри (Група А — ЗЗСО №19, група Б — ЗЗСО №25, група В — ЗЗСО №12, група Г — ЗЗСО №9).

Відповідно до регламенту змагань у 1/8 фіналу з групи виходили кращі 4 команди. Переможці вищезазначеної стадії виходили до 1/4 фіналу де команди, які виграли, відправлялись у Лігу “GOLD”, а команди, що програли, у Лігу “SILVER”.

У вищевказаних лігах команди грали півфінали, де визначались пари, які будуть грати за 3-4 місця та 1-2.

Ліги “SILVER”

матч за 3-4 місця WEST-Side – Луцьктепло

Фінал NERIS-Авангард — Замок Любарта

Ліги “GOLD”

матч за 3-4 місця Рятівник — Traders

Фінал Фенікс- Луцькцентр

Призовий фонд Ліги “GOLD”

1 місце — 5000 грн.

2 місце — 4000 грн.

3 місце — 3000 грн.

4 місце — 2000 грн.

Призовий фонд Ліги “SILVER”

1 місце — 2500 грн.

2 місце — 2000 грн.

3 місце — 1500 грн.

4 місце — 1000 грн.


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Теги: міні-футбол
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