У Луцькій МТГ визначили кращу команду з міні-футболу.ФОТО
Сьогодні, 15:19
16 липня на футбольному полі школи №25 відбувся фінал турніру з міні-футболу серед команд Луцької МТГ «Кубок міського голови» (2002 р.н. та старші). Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
«Ми послідовно розвиваємо спорт в нашому місті. За минулі роки було збудовано 14 полів з штучним покриттям у різних мікрорайонах міста, щоб діти не просиджували за комп’ютером, а проводили час за заняттям фізичною культурою. Цього року, як і кожного наступного, буде збудовано ще п’ять таких полів для того, аби якомога більше лучан мали доступ до якісної спортивної інфраструктури», - привітав присутніх міський голова Ігор Поліщук.
Турнір з міні-футболу серед команд Луцької міської територіальної громади (2002 р.н. та старші) “Кубок міського голови” розпочався ще у червні цього року. Участь у змаганнях взяло 24 команди, які були поділені на 4 групи по 6 команд. Кожна група була закріплена за одним спортивним майданчиком, на яких і проводились ігри (Група А — ЗЗСО №19, група Б — ЗЗСО №25, група В — ЗЗСО №12, група Г — ЗЗСО №9).
Відповідно до регламенту змагань у 1/8 фіналу з групи виходили кращі 4 команди. Переможці вищезазначеної стадії виходили до 1/4 фіналу де команди, які виграли, відправлялись у Лігу “GOLD”, а команди, що програли, у Лігу “SILVER”.
У вищевказаних лігах команди грали півфінали, де визначались пари, які будуть грати за 3-4 місця та 1-2.
Ліги “SILVER”
матч за 3-4 місця WEST-Side – Луцьктепло
Фінал NERIS-Авангард — Замок Любарта
Ліги “GOLD”
матч за 3-4 місця Рятівник — Traders
Фінал Фенікс- Луцькцентр
Призовий фонд Ліги “GOLD”
1 місце — 5000 грн.
2 місце — 4000 грн.
3 місце — 3000 грн.
4 місце — 2000 грн.
Призовий фонд Ліги “SILVER”
1 місце — 2500 грн.
2 місце — 2000 грн.
3 місце — 1500 грн.
4 місце — 1000 грн.
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«Ми послідовно розвиваємо спорт в нашому місті. За минулі роки було збудовано 14 полів з штучним покриттям у різних мікрорайонах міста, щоб діти не просиджували за комп’ютером, а проводили час за заняттям фізичною культурою. Цього року, як і кожного наступного, буде збудовано ще п’ять таких полів для того, аби якомога більше лучан мали доступ до якісної спортивної інфраструктури», - привітав присутніх міський голова Ігор Поліщук.
Турнір з міні-футболу серед команд Луцької міської територіальної громади (2002 р.н. та старші) “Кубок міського голови” розпочався ще у червні цього року. Участь у змаганнях взяло 24 команди, які були поділені на 4 групи по 6 команд. Кожна група була закріплена за одним спортивним майданчиком, на яких і проводились ігри (Група А — ЗЗСО №19, група Б — ЗЗСО №25, група В — ЗЗСО №12, група Г — ЗЗСО №9).
Відповідно до регламенту змагань у 1/8 фіналу з групи виходили кращі 4 команди. Переможці вищезазначеної стадії виходили до 1/4 фіналу де команди, які виграли, відправлялись у Лігу “GOLD”, а команди, що програли, у Лігу “SILVER”.
У вищевказаних лігах команди грали півфінали, де визначались пари, які будуть грати за 3-4 місця та 1-2.
Ліги “SILVER”
матч за 3-4 місця WEST-Side – Луцьктепло
Фінал NERIS-Авангард — Замок Любарта
Ліги “GOLD”
матч за 3-4 місця Рятівник — Traders
Фінал Фенікс- Луцькцентр
Призовий фонд Ліги “GOLD”
1 місце — 5000 грн.
2 місце — 4000 грн.
3 місце — 3000 грн.
4 місце — 2000 грн.
Призовий фонд Ліги “SILVER”
1 місце — 2500 грн.
2 місце — 2000 грн.
3 місце — 1500 грн.
4 місце — 1000 грн.
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Сьогодні, 15:19