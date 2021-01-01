У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 11:04
У одному із сіл Волинської області сталася пожежа в господарській споруді.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області
Пожежа сталася 17 липня 2021 року у селі Стара Лішня Поромівської громади. О 11:20 на пункт зав’язку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області поступило повідомлення що у селі Стара Лішня по вулиці Миру,73 горить гараж.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ смт. Іваничі.
Пожежу ліквідували о 12:30 хв.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області
Пожежа сталася 17 липня 2021 року у селі Стара Лішня Поромівської громади. О 11:20 на пункт зав’язку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області поступило повідомлення що у селі Стара Лішня по вулиці Миру,73 горить гараж.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ смт. Іваничі.
Пожежу ліквідували о 12:30 хв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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