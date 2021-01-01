У селі на Волині горів гараж. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області



Пожежа сталася 17 липня 2021 року у селі Стара Лішня Поромівської громади. О 11:20 на пункт зав’язку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області поступило повідомлення що у селі Стара Лішня по вулиці Миру,73 горить гараж.



До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ смт. Іваничі.



Пожежу ліквідували о 12:30 хв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із сіл Волинської області сталася пожежа в господарській споруді.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській областіПожежа сталася 17 липня 2021 року у селі Стара Лішня Поромівської громади. О 11:20 на пункт зав’язку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області поступило повідомлення що у селі Стара Лішня по вулиці Миру,73 горить гараж.До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ смт. Іваничі.Пожежу ліквідували о 12:30 хв.

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