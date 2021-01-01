вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині горів гараж. ФОТО

У селі на Волині горів гараж. ФОТО
У одному із сіл Волинської області сталася пожежа в господарській споруді.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області

Пожежа сталася 17 липня 2021 року у селі Стара Лішня Поромівської громади. О 11:20 на пункт зав’язку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області поступило повідомлення що у селі Стара Лішня по вулиці Миру,73 горить гараж.

До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ смт. Іваничі.

Пожежу ліквідували о 12:30 хв.

У селі на Волині горів гараж. ФОТО
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
У селі на Волині горів гараж. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Стара Лішня, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі дівчина повісилася, бо не вступила до навчального закладу
Сьогодні, 11:45
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
Сьогодні, 10:23
18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:47
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ВІДЕО На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ВІДЕО
09 липень, 16:44
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
16 червень, 09:50
На залізничному вокзалі у Луцьку загорівся вагон На залізничному вокзалі у Луцьку загорівся вагон
15 червень, 23:24
У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО У селі на Волині горіла пасіка. ФОТО
10 червень, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі дівчина повісилася, бо не вступила до навчального закладу
Сьогодні, 11:45
 0
У селі на Волині горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Де на Волині минулої доби виявили захворювання на COVID-19
Сьогодні, 10:23
 0
18 липня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:47
 0
В Україні за добу від COVID-19 померли 8 осіб, зафіксували 591 новий випадок зараження
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8