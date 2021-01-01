На Волині в'язні колонії виготовляють столи для сімейних посиденьок на природі. ФОТО

У виправній колонії на Волині засуджені навчилися виготовляти новий вид продукції - розкладні столи та розкладні стільці.Про це йдеться на сторінці державної установи "Маневицька виправна колонія №42" у фейсбуці.Майстерня державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» освоїла новий вид продукції."До Вашої уваги представлено розкладний стіл з розкладними стільцями розрахований на затишні посиденьки у невеликій компанії друзів або ж сімейні зустрічі. Стіл дуже зручно використовувати і на природі, і в приміщенні", - йдеться у дописі.У колонії розповідають, що розкладний набір стане у пригоді:– для виїзду на природу/пікнік;– на риболовлі (організація кухні та т.і.);– для кемпінгового відпочинку на морі та т.і.;– як елемент садових меблів на дачі.Стіл та стільці мають зручний розмір, міцний каркас і стільницю, компактно складаються для транспортування або зберігання.