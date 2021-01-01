На Волині в'язні колонії виготовляють столи для сімейних посиденьок на природі. ФОТО
Сьогодні, 07:31
У виправній колонії на Волині засуджені навчилися виготовляти новий вид продукції - розкладні столи та розкладні стільці.
Про це йдеться на сторінці державної установи "Маневицька виправна колонія №42" у фейсбуці.
Майстерня державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» освоїла новий вид продукції.
"До Вашої уваги представлено розкладний стіл з розкладними стільцями розрахований на затишні посиденьки у невеликій компанії друзів або ж сімейні зустрічі. Стіл дуже зручно використовувати і на природі, і в приміщенні", - йдеться у дописі.
У колонії розповідають, що розкладний набір стане у пригоді:
– для виїзду на природу/пікнік;
– на риболовлі (організація кухні та т.і.);
– для кемпінгового відпочинку на морі та т.і.;
– як елемент садових меблів на дачі.
Стіл та стільці мають зручний розмір, міцний каркас і стільницю, компактно складаються для транспортування або зберігання.
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Про це йдеться на сторінці державної установи "Маневицька виправна колонія №42" у фейсбуці.
Майстерня державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» освоїла новий вид продукції.
"До Вашої уваги представлено розкладний стіл з розкладними стільцями розрахований на затишні посиденьки у невеликій компанії друзів або ж сімейні зустрічі. Стіл дуже зручно використовувати і на природі, і в приміщенні", - йдеться у дописі.
У колонії розповідають, що розкладний набір стане у пригоді:
– для виїзду на природу/пікнік;
– на риболовлі (організація кухні та т.і.);
– для кемпінгового відпочинку на морі та т.і.;
– як елемент садових меблів на дачі.
Стіл та стільці мають зручний розмір, міцний каркас і стільницю, компактно складаються для транспортування або зберігання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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