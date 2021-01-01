В додатку «Дії» з'явиться посвідчення учасника бойови дій





Відповідну заяву зробив заступник міністра з питань цифрового розвитку Володимир Левчук в ході Veteran Public Talk, повідомляє пресслужба Мінветеранів, - повідомляє



За словами Левчука, перенесення посвідчення УБД запланований на жовтень 2021 року, коли буде завершено створення реєстру ветеранів.



"У додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми займаємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів ", - цитує пресслужба слова заступника міністра.



Він додав, що зараз в Кіноветеранів також опрацьовується концепція пільгового електронного квитка, який також планується реалізувати в сервісі "Дія".



Крім того, сказав Левчук, в міністерстві також працюють над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Вона надасть українським ветеранам рівні можливості для початку власного бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство у справах ветеранів України планує інтегрувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервіс державних послуг "Дія".Відповідну заяву зробив заступник міністра з питань цифрового розвитку Володимир Левчук в ході Veteran Public Talk, повідомляє пресслужба Мінветеранів, - повідомляє Українські новини За словами Левчука, перенесення посвідчення УБД запланований на жовтень 2021 року, коли буде завершено створення реєстру ветеранів."У додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми займаємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів ", - цитує пресслужба слова заступника міністра.Він додав, що зараз в Кіноветеранів також опрацьовується концепція пільгового електронного квитка, який також планується реалізувати в сервісі "Дія".Крім того, сказав Левчук, в міністерстві також працюють над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Вона надасть українським ветеранам рівні можливості для початку власного бізнесу.

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