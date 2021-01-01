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В додатку «Дії» з'явиться посвідчення учасника бойови дій

В додатку «Дії» з'явиться посвідчення учасника бойови дій
Міністерство у справах ветеранів України планує інтегрувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервіс державних послуг "Дія".

Відповідну заяву зробив заступник міністра з питань цифрового розвитку Володимир Левчук в ході Veteran Public Talk, повідомляє пресслужба Мінветеранів, - повідомляє Українські новини.

За словами Левчука, перенесення посвідчення УБД запланований на жовтень 2021 року, коли буде завершено створення реєстру ветеранів.

"У додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, а всіх категорій, якими ми займаємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів ", - цитує пресслужба слова заступника міністра.

Він додав, що зараз в Кіноветеранів також опрацьовується концепція пільгового електронного квитка, який також планується реалізувати в сервісі "Дія".

Крім того, сказав Левчук, в міністерстві також працюють над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Вона надасть українським ветеранам рівні можливості для початку власного бізнесу.

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Теги: УБД, Дія
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