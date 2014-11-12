Які премії отримали заступники й помічники міського голови Луцька за пів року

Ігоря Поліщука.



Про це повідомив виконавчий комітет Луцькради у відповідь на інформаційний запит журналістів



Заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцькради і водночас депутатка від «Батьківщини» Ірина Чебелюк в період з 1 січня по 5 липня 2021-го отримала 85 877 гривень премії. Також посадовиця отримує надбавки до зарплатні за ранг, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи та за роботу в умовах режимних обмежень. Загальна сума таких надбавок за пів року склала 57 090 гривень. Місячна зарплатня Чебелюк — 33 773 гривні.



Інший заступник міського голови і керуючий справами виконавчого комітету Юрій Вербич у першому півріччі отримав 68 571 гривню премії. Надбавки чиновник отримує за тими ж пунктами, що і його колега Ірина Чебелюк, та їхня сума за шість місяців склала 96 708 гривень. А місячна заробітна плата Вербича становить 39 752 гривні.



А от помічники Ігоря Поліщука отримують менше, ніж заступники. Артур Стернічук з січня по липень отримав 71 712 гривень премії, але помітно нижчу надбавку — всього 13 937 гривень за ті ж ранг, високі досягнення та виконання особливо важливої роботи. За місяць Стернічуку виплачують 20 114 гривень зарплатні.



Інший помічник міського голови Назарій Храновський за першу половину поточного року отримав 36 577 гривень премії, а також 12 199 гривень надбавок за тими ж пунктами, що й Стернічук. А зарплатня Храновського становить 15 095 гривень за місяць. Про призначення Храновського помічником стало відомо у лютому.

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