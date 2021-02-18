На Запоріжжі тренер спортивної акробатики створював дитячу порнографію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
У Запорізькій області спортивного тренера викрили у створенні дитячої порнографії. Чоловік виготовляв та розповсюджував у DarkNet протиправний контент за участю своїх вихованець. Зловмиснику оголосили підозру.
Про це повідомляє МВС України.
Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області. 48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батьків своїх вихованець про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків. Надалі виготовлений протиправний контент фігурант розповсюджував на тематичному форумі у DarkNet для отримання прибутку.
Від протиправних дій постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.
В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участю дітей.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.
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Про це повідомляє МВС України.
Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області. 48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батьків своїх вихованець про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків. Надалі виготовлений протиправний контент фігурант розповсюджував на тематичному форумі у DarkNet для отримання прибутку.
Від протиправних дій постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.
В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участю дітей.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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