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На Запоріжжі тренер спортивної акробатики створював дитячу порнографію. ВІДЕО

На Запоріжжі тренер спортивної акробатики створював дитячу порнографію. ВІДЕО
У Запорізькій області спортивного тренера викрили у створенні дитячої порнографії. Чоловік виготовляв та розповсюджував у DarkNet протиправний контент за участю своїх вихованець. Зловмиснику оголосили підозру.

Про це повідомляє МВС України.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області. 48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батьків своїх вихованець про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. Однак зловмисник змушував малолітніх дівчат позувати для відвертих знімків. Надалі виготовлений протиправний контент фігурант розповсюджував на тематичному форумі у DarkNet для отримання прибутку.

Від протиправних дій постраждали троє дівчат, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.

В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участю дітей.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.


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Теги: дитяча порнографія, Кіберполіція, Запоріжжя
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