вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на завтра, 22 липня

Погода у Луцьку на завтра, 22 липня
У Луцьку на завтра, 22 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Про це йдеться на сайті Sinoptik.

Температура повітря вночі +19+16 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну
Сьогодні, 20:40
У волинській громаді відкрили сімейну молочну ферму «Папики». ФОТО
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
У Львові син до смерті побив власну матір
Сьогодні, 19:43
У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь
Сьогодні, 19:33
Схожі новини
Погода у Луцьку на середу, 21 липня Погода у Луцьку на середу, 21 липня
20 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 липня
19 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 17 липня
16 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня
15 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчені розповіли, що людина відчуває під час смерті
Сьогодні, 20:55
 0
Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну
Сьогодні, 20:40
 0
У волинській громаді відкрили сімейну молочну ферму «Папики». ФОТО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Львові син до смерті побив власну матір
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8