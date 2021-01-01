Погода у Луцьку на завтра, 22 липня

У Луцьку на завтра, 22 липня, синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Температура повітря вночі +19+16 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.