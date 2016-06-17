Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
Поради виробників смартфонів повністю розрядити акумулятор і потім зарядити його до ста відсотків - це маркетинговий хід.
Про це заявив експерт Борис Бокарев, - пише Internet ua.
За його словами, і повна зарядка акумулятора смартфона, і повна його розрядка тільки скорочують термін служби батареї.
Бокарев зазначив, що на живучість акумулятора впливає кількість зарядних циклів, кожен з яких представляє собою зарядку на 90-100 відсотків. В середньому смартфон розрахований на 300-500 циклів, потім ємність починає падати.
У той же час Бокарев зазначив, що заряджати смартфони вночі безпечно - спеціальний чіп припинить подачу енергії, коли батарея буде заряджена. Також в Android і iOS є спеціальний режим, який дозволяє зарядити акумулятор до 80 відсотків, а потім дозаряджати його на малій потужності.
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Про це заявив експерт Борис Бокарев, - пише Internet ua.
За його словами, і повна зарядка акумулятора смартфона, і повна його розрядка тільки скорочують термін служби батареї.
Бокарев зазначив, що на живучість акумулятора впливає кількість зарядних циклів, кожен з яких представляє собою зарядку на 90-100 відсотків. В середньому смартфон розрахований на 300-500 циклів, потім ємність починає падати.
У той же час Бокарев зазначив, що заряджати смартфони вночі безпечно - спеціальний чіп припинить подачу енергії, коли батарея буде заряджена. Також в Android і iOS є спеціальний режим, який дозволяє зарядити акумулятор до 80 відсотків, а потім дозаряджати його на малій потужності.
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