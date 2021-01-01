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2 загиблих, 7 травмованих, знеструмлені населені пункти, повалені дерева: наслідки негоди в Україні

2 загиблих, 7 травмованих, знеструмлені населені пункти, повалені дерева: наслідки негоди в Україні
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов загинуло двоє людей, семеро - постраждали, також знеструмлені майже сто населених пунктів, підтоплені житлові будинки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляють, станом на 7 годину 22 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП - знеструмлені 99 населених пунктів у 8 областях (Донецька – 29, Одеська – 23, Кіровоградська – 16, Черкаська – 14, Київська – 5, Миколаївська – 5, Дніпропетровська – 4 та Луганська – 3). До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

На території України внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу в результаті падіння дерев загинуло 2 особи та 7 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували.

"Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб. Відкачали близько 2 тис. м3 води. Пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев. Повалені дерева розрізано та прибрано. До робіт залучалося 238 осіб та 57 од. техніки ДСНС", - додали у ДСНС України.

Фото - ілюстративне

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Теги: негода, Україна, наслідки
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