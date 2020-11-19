У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили баночку з наркотиками

У Ковелі патрульні поліцейсьі обшукали чоловіка і виявили скляну баночку з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.21 липня, близько 10-ї години ранку, патрульні роти тактико-оперативного реагування на вулиці Фабричній, що у місті Ковелі, помітили чоловіка, який, побачивши поліцейських намагався уникнути зустрічі.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" інспектори застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в чоловіка виявили скляну місткість з білою порошкоподібною речовиною невідомого походження, ззовні схожою на наркотичну.