Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у понеділок, 26 липня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 22-27°.



У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень значний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20° тепла, вдень 24-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 26 липня, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями значний дощ. Гроза, вдень місцями град.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 22-27°.У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень значний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20° тепла, вдень 24-26°.

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