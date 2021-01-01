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Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у понеділок, 26 липня

Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у понеділок, 26 липня
У Волинській області завтра, 26 липня, метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями значний дощ. Гроза, вдень місцями град.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 22-27°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень значний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20° тепла, вдень 24-26°.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз погоди
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