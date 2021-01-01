Косметологиня порадила, як підготувати шкіру обличчя до літнього відпочинку

Ілона Авдалян порадила, що аби довгоочікуваний відпочинок не завершився погіршенням стану і проблемами зі шкірою, її слід підготувати до спекотного клімату заздалегідь.



Косметологиня, лікарка клініки естетичної медицини розповіла, які косметологічні процедури можуть стати у нагоді, - пише



Важливо додати, що перед літнім відпочинком на морі деякі процедури у косметолога взагалі не можна робити. Детальніше це пояснила експертка.



Шкіра і літній сезон

Влітку шкіра відпочиває від холоду та стрибків температури. При цьому на неї продовжують негативно впливати інші зовнішні фактори, притаманні літньому сезону. Аби захистити дерму, можна пройти курс відновлення після холоду в професійного косметолога. Процедура включає вітамінну терапію, відновлення захисного бар’єру шкіри, зволоження.



Також у спекотну пору року варто змінити свій щоденний догляд: перейти з "важчих" засобів на більш "легкі" текстури. Наприклад, засоби для вмивання влітку повинні бути з більш кислотним рН та обов’язково мати сонцезахисні фактори.



Перед відпочинком, якщо ви наважилися на професійну підготовку, то можна зробити курс процедур, які передбачають лікування і зміцнення судин, звуження пор, освітлення пігментації та ліфтинг шкіри. Також зробіть б'юті-маніпуляції, які захищають від негативного впливу сонячних променів.



Натомість влітку (як мінімум за 2 тижні до відпочинку) необхідно відмовитися від агресивних лазерних шліфувань шкіри та пілінгу. Також експерти не рекомендують користуватися активними засобами з вітамінами C та A зранку.



Після перельоту, коли стрибки тиску і сухе повітря погіршили стан шкіри, потрібно ретельно очистити і зволожити обличчя. Особливої уваги заслуговує шкіра навколо очей і губ. Прибувши у місце призначення, дерму можна очищувати м'якими засобами і відновлювати сироватками з вітаміном C, гіалуроновою кислотою, амінокислотами.



Щоб повернути шкірі пружність і рівний тон після відпочинку, включіть у домашній догляд м'які очищувальні засоби з кислотним рН, зволожувальні сироватки і креми, а також сонцезахисні продукти з SPF від 20 до 50. Не забувайте випивати денну норму води, вживайте більше свіжих овочів, фруктів, на які літній сезон є особливо щедрим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Косметологиня, лікарка клініки естетичної медицини Xellaпорадила, що аби довгоочікуваний відпочинок не завершився погіршенням стану і проблемами зі шкірою, її слід підготувати до спекотного клімату заздалегідь.Косметологиня, лікарка клініки естетичної медицини розповіла, які косметологічні процедури можуть стати у нагоді, - пише Канал24 Важливо додати, що перед літнім відпочинком на морі деякі процедури у косметолога взагалі не можна робити. Детальніше це пояснила експертка.Влітку шкіра відпочиває від холоду та стрибків температури. При цьому на неї продовжують негативно впливати інші зовнішні фактори, притаманні літньому сезону. Аби захистити дерму, можна пройти курс відновлення після холоду в професійного косметолога. Процедура включає вітамінну терапію, відновлення захисного бар’єру шкіри, зволоження.Також у спекотну пору року варто змінити свій щоденний догляд: перейти з "важчих" засобів на більш "легкі" текстури. Наприклад, засоби для вмивання влітку повинні бути з більш кислотним рН та обов’язково мати сонцезахисні фактори.Перед відпочинком, якщо ви наважилися на професійну підготовку, то можна зробити курс процедур, які передбачають лікування і зміцнення судин, звуження пор, освітлення пігментації та ліфтинг шкіри. Також зробіть б'юті-маніпуляції, які захищають від негативного впливу сонячних променів.Натомість влітку (як мінімум за 2 тижні до відпочинку) необхідно відмовитися від агресивних лазерних шліфувань шкіри та пілінгу. Також експерти не рекомендують користуватися активними засобами з вітамінами C та A зранку.Після перельоту, коли стрибки тиску і сухе повітря погіршили стан шкіри, потрібно ретельно очистити і зволожити обличчя. Особливої уваги заслуговує шкіра навколо очей і губ. Прибувши у місце призначення, дерму можна очищувати м'якими засобами і відновлювати сироватками з вітаміном C, гіалуроновою кислотою, амінокислотами.Щоб повернути шкірі пружність і рівний тон після відпочинку, включіть у домашній догляд м'які очищувальні засоби з кислотним рН, зволожувальні сироватки і креми, а також сонцезахисні продукти з SPF від 20 до 50. Не забувайте випивати денну норму води, вживайте більше свіжих овочів, фруктів, на які літній сезон є особливо щедрим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію