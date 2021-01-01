Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:24
286 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 липня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 19 дітей та 2 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 422 особи;
- летальних випадків – 12;
- одужали – 159 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 26 197 (зокрема методом ПЛР –
12 988, методом ІФА – 2 823);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 248 450 осіб;
- одужали – 2 184 195 осіб;
- летальних випадків – 52 847;
- провели ПЛР-тестувань – 11 271 382.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 85 випадків;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 21 випадок;
Донецька область – 4 випадки;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 11 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 4 випадки;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 23 випадки;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 12 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 14 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 19 дітей та 2 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 422 особи;
- летальних випадків – 12;
- одужали – 159 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 26 197 (зокрема методом ПЛР –
12 988, методом ІФА – 2 823);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 248 450 осіб;
- одужали – 2 184 195 осіб;
- летальних випадків – 52 847;
- провели ПЛР-тестувань – 11 271 382.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 85 випадків;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 21 випадок;
Донецька область – 4 випадки;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 11 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 4 випадки;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 23 випадки;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 12 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 14 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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