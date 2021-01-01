Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 19 дітей та 2 медпрацівники.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 422 особи;

- летальних випадків – 12;

- одужали – 159 осіб;

- здійснили тестувань за добу – 26 197 (зокрема методом ПЛР –

12 988, методом ІФА – 2 823);

- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 2 248 450 осіб;

- одужали – 2 184 195 осіб;

- летальних випадків – 52 847;

- провели ПЛР-тестувань – 11 271 382.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 85 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 21 випадок;

Донецька область – 4 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 11 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 23 випадки;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 12 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 286 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 липня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 19 дітей та 2 медпрацівники.Також за минулу добу:- госпіталізували – 422 особи;- летальних випадків – 12;- одужали – 159 осіб;- здійснили тестувань за добу – 26 197 (зокрема методом ПЛР –12 988, методом ІФА – 2 823);- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 2 248 450 осіб;- одужали – 2 184 195 осіб;- летальних випадків – 52 847;- провели ПЛР-тестувань – 11 271 382.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 85 випадків;Вінницька область – 16 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 21 випадок;Донецька область – 4 випадки;Житомирська область – 10 випадків;Закарпатська область – 1 випадок;Запорізька область – 18 випадків;Івано-Франківська область – 3 випадки;Київська область – 11 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 4 випадки;Львівська область – 19 випадків;Миколаївська область – 5 випадків;Одеська область – 23 випадки;Полтавська область – 5 випадків;Рівненська область – 2 випадки;Сумська область – 12 випадків;Тернопільська область – 4 випадки;Харківська область – 9 випадків;Херсонська область – 14 випадків;Хмельницька область – 6 випадків;Черкаська область – 5 випадків;Чернівецька область – 4 випадки;Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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