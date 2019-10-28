В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди





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Так, 28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники попереджають українців про погіршення погодних умов. Завтра, 28 липня, очікуються грози, град та шквали.Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.Так, 28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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