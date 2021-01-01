Інфекціоніст розповіла про ризики після вакцинації від COVID-19: люди повинні знати





Про це для Ольга Голубовська. Вона зазначила, що навіть після другої дози вакцини можна заразитися коронавірусом.



"Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", – сказала лікарка.



Медикиня пояснила, якщо в другій дозі вакцини людина отримає велику дозу збудника, то станеться "прорив імунітету". Тому краще отримати малу дозу, щоб легко перенести коронавірусне захворювання.



"Адже цей процес в тому числі дозозалежний. І краще бути імунним", – підкреслила вона.



Також Голубовська сказала, що нічого поганого не станеться, якщо людина отримає друге щеплення пізніше зазначеного терміну.



"Пам'ятаєте історію з AstraZeneca, як спочатку вакцинували через три тижні, а потім виявилося, що більше проміжок після першої і другої дозою – тим сильніше імунітет. Це правильно", – акцентувала інфекціоністка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після отримання вакцини від COVID-19 людина знаходиться в певному інфекційному процесі. Тому протягом тижня після щеплення потрібно берегти здоров'я.Про це для УНН розповіла провідна інфекціоністка МОЗ. Вона зазначила, що навіть після другої дози вакцини можна заразитися коронавірусом."Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", – сказала лікарка.Медикиня пояснила, якщо в другій дозі вакцини людина отримає велику дозу збудника, то станеться "прорив імунітету". Тому краще отримати малу дозу, щоб легко перенести коронавірусне захворювання."Адже цей процес в тому числі дозозалежний. І краще бути імунним", – підкреслила вона.Також Голубовська сказала, що нічого поганого не станеться, якщо людина отримає друге щеплення пізніше зазначеного терміну."Пам'ятаєте історію з AstraZeneca, як спочатку вакцинували через три тижні, а потім виявилося, що більше проміжок після першої і другої дозою – тим сильніше імунітет. Це правильно", – акцентувала інфекціоністка.

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