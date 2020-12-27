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На Волині більше тижня розшукують жінку. ФОТО

На Волині більше тижня розшукують жінку. ФОТО
Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області встановлюють місцезнаходження Кисіль Олени Вікторівни, 19 лютого 1983 року народження.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходить на зв'язок. Місцезнаходження лучанки невідоме.

Прикмети: ріст 168 см, худощавої тілобудови, волосся коричневе, довжина волосся до плечей.

Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваної, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0689475307 або 102.
На Волині більше тижня розшукують жінку. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, жінка
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