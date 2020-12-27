На Волині більше тижня розшукують жінку. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області встановлюють місцезнаходження Кисіль Олени Вікторівни, 19 лютого 1983 року народження.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходить на зв'язок. Місцезнаходження лучанки невідоме.
Прикмети: ріст 168 см, худощавої тілобудови, волосся коричневе, довжина волосся до плечей.
Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваної, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0689475307 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходить на зв'язок. Місцезнаходження лучанки невідоме.
Прикмети: ріст 168 см, худощавої тілобудови, волосся коричневе, довжина волосся до плечей.
Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваної, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0689475307 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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