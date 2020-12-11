Волинь отримала партію протиправцевої сироватки

Міністерство охорони здоров’я направило в регіони більш як 18 тисяч флаконів лікарського засобу «Імуноглобулін людини протиправцевий».Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.Препарат призначається для хворих на інфекційні захворювання, які супроводжуються високим рівнем летальності. Волинська область отримала 9 548 флаконів препарату.Довідково:Правець — це гостре інфекційне захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Інфікуватися можливо через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.Єдиний надійний спосіб захиститися від правця — вакцинація.