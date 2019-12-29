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Колекцію монет волинського музею поповнили знахідкою 18 століття

Колекцію монет волинського музею поповнили знахідкою 18 століття
У колекції монет Ковельського історичного музею з'явилася рідкісна для області річ – монета Кримського ханства XVIII століття.

Про це Суспільному в телефонному коментарі повідомила головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

Зі слів музейниці, копійку закладу подарувала ковельчанка Ольга Гайдай. "Ця монета з родинної колекції жінки", – зазначила Мирослава Мороз.

Як монета могла потрапити на Волинь – наразі точно невідомо. "Знахідка могла опинитися тут або через торгові шляхи або привезена з Криму", – говорить музейниця.

Представлену монету викарбували у Бахчисараї. Це – мідна копійка розмінного типу діаметром 27 міліметрів, її вага – 9 грамів.

"Для нашого музею це дійсно унікальна монета, адже в районних музеях такі знахідки трапляються не часто. Більше в колекції монет російських і польських різних століть", – додала Мирослава Мороз.

Довідково: передана музею монета часів Шахін Герая – останнього кримського хана. За період його правління (1777 – 1783 роки) з’явилася велика кількість монет різних номіналів за зразками російської та османської грошових систем. Діяло два монетних двори – у Бахчисараї та Каффі (тепер Феодосія).

Колекцію монет волинського музею поповнили знахідкою 18 століття

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Теги: Волинь, музей, Ковель, монета, Кримське ханство, знахідка
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