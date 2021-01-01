Як вакцинуватись в Україні, якщо перше щеплення зроблене за кордоном: пояснює МОЗ





Про це



Як зазначили у МОЗ, за таких обставин щеплення потребуватиме здійснення трьох кроків.



На першому етапі слід звернутися до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я.



"Для цього необхідно мати офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце проведення, завірений тим закладом чи лікарем, який проводив) та його переклад українською в довільній формі", – пояснили в міністерстві.



На другому етапі слід звернутися у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина, у визначений термін після першої дози. Для AstraZeneca цей термін складає 12 тижнів, Comirnaty/Pfizer – 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів, Moderna – 28 днів.



Третім етапом стане вже безпосередньо вакцинація від захворювання.



У разі наявності запитань чи за відмови медиків провести щеплення другою дозою міністерство закликає звертатися до контакт-центру за телефоном: 0 800 60 20 19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У разі, якщо людина зробила перше щеплення за кордоном і хоче завершити вакцинацію вже на території України, їй необхідно звернутися до сімейного лікаря та надати підтвердження щодо введення першої дози препарату.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.Як зазначили у МОЗ, за таких обставин щеплення потребуватиме здійснення трьох кроків.слід звернутися до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я."Для цього необхідно мати офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце проведення, завірений тим закладом чи лікарем, який проводив) та його переклад українською в довільній формі", – пояснили в міністерстві.слід звернутися у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина, у визначений термін після першої дози. Для AstraZeneca цей термін складає 12 тижнів, Comirnaty/Pfizer – 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів, Moderna – 28 днів.стане вже безпосередньо вакцинація від захворювання.У разі наявності запитань чи за відмови медиків провести щеплення другою дозою міністерство закликає звертатися до контакт-центру за телефоном:

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