Бруд, безлад та антисанітарія: на Волині перевірили кризові сім'ї. ФОТО





Про це Інна Остапович.



На днях інспектор сектору ювенальної превенції Володимир-Волинського районного відділу поліції Оксана Ткачук та поліцейський офіцер Затурцівської територіальної громади Богдан Скучинський спільно зі службою у справах дітей Затурцівської ТГ здійснили заходи у рамках рейду "Діти вулиці". Відвідали 6 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та сім'ю, в якій під опікою перебуває 2 дітей.



За неналежне виконання обов'язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184.КУпАП притягнули 3 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі перевірили сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції ВолиніНа днях інспектор сектору ювенальної превенції Володимир-Волинського районного відділу поліціїта поліцейський офіцер Затурцівської територіальної громадиспільно зі службою у справах дітей Затурцівської ТГ здійснили заходи у рамках рейду "Діти вулиці". Відвідали 6 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та сім'ю, в якій під опікою перебуває 2 дітей.За неналежне виконання обов'язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184.КУпАП притягнули 3 осіб.

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