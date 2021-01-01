Бруд, безлад та антисанітарія: на Волині перевірили кризові сім'ї. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Володимир-Волинському районі перевірили сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інна Остапович.
На днях інспектор сектору ювенальної превенції Володимир-Волинського районного відділу поліції Оксана Ткачук та поліцейський офіцер Затурцівської територіальної громади Богдан Скучинський спільно зі службою у справах дітей Затурцівської ТГ здійснили заходи у рамках рейду "Діти вулиці". Відвідали 6 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та сім'ю, в якій під опікою перебуває 2 дітей.
За неналежне виконання обов'язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184.КУпАП притягнули 3 осіб.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інна Остапович.
На днях інспектор сектору ювенальної превенції Володимир-Волинського районного відділу поліції Оксана Ткачук та поліцейський офіцер Затурцівської територіальної громади Богдан Скучинський спільно зі службою у справах дітей Затурцівської ТГ здійснили заходи у рамках рейду "Діти вулиці". Відвідали 6 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та сім'ю, в якій під опікою перебуває 2 дітей.
За неналежне виконання обов'язків з виховання дітей до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184.КУпАП притягнули 3 осіб.
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