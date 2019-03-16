Падіння колишньої дівчини ексфутболіста «Волині» з 9-поверху: що відомо через 4 роки після трагедії

Ірина Савчук, яка 7 травня 2017 року випала з вікна 9 поверху у Луцьку, нині має інвалідність першої групи, майже не виходить із квартири й досі хоче покарати людину, яку вважає винною у трагедії, – свого колишнього хлопця, ексгравця футбольного клубу «Волинь» – Дмитра Задерецького.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла сама Ірина та її мама Світлана Савчук.



Нагадаємо,



Ірина отримала черепно-мозкову травму, переломи кісток хребта, ребер, рук, ніг, забій легень, розриви деяких внутрішніх органів та численні гематоми. З того дня дівчина 4 місяці була у реанімації, ще тривалий час лікувалася. Їй зробили 11 операцій.



Як з’ясувалося згодом, у квартирі Ірини, з вікна якої вона і випала, був присутній Дмитро Задерецький. Через деякий час після трагедії дівчина заявила, що пригадала, що саме він виштовхнув її з вікна. Як розповідають мама і донька, після трагедії Дмитро дав на лікування дівчини 20 тисяч гривень, а потім перестав іти на контакт.



Дотепер у цій справі триває досудове розслідування. Потерпіла ж та її мати висловлюють сумніви з приводу того, що чоловіка, якого вони вважають винним, покарають. Адже досі йому навіть не оголосили про підозру.



У секторі комунікації поліції Волинської області у коментарі журналістам розповіли, що кримінальне провадження відкрили за статтею 128 Кримінального кодексу України (йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Додали, що учасників події вже допитали. Провели ряд експертиз, деякі – ще призначили. Провели, зокрема, судово-медичну експертизу. Медико-криміналістична та інші ще будуть проведені. Досудове розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури.



Мама потерпілої Світлана Савчук розповідає, що за весь час у справі змінилося вже 3 слідчих. Жінка нарікає на неефективне досудове розслідування й написала вже безліч листів у всі можливі інстанції з проханням взяти справу на контроль.



Пригадуючи передумови трагедії, жінки розповідають, що Задерецький у березні 2017 року почав проживати у квартирі Ірини. І жив там навіть у той чак, коли Ірина була в Італії. За словами Світлани Савчук, у квартирі Ірина встановила відеокамеру, але Дмитро Задерецький її зламав. Укінці ж квітня того року Дмитро побив Ірину, цей факт тоді був зафіксований поліцією. Окрім того, каже жінка, він неодноразово шантажував дівчину тим, що скоїть самогубство та погрожував Ірині.



У день трагедії Ірина та Дмитро з іншими друзями відпочивали у клубі, вживали спиртне. А потім Ірина та друзі поїхали до неї на квартиру, куди згодом приїхав і Дмитро, влаштувавши розбірки.



Спочатку, каже Ірина, Дмитро хотів вистрибнути з вікна сам. А коли вона намагалася цьому зарадити, то, запевняє дівчина, виштовхнув її із вікна. Далі ж хлопець втік із квартири, не викликавши швидку чи поліцію. Під час одночасного допиту, розповідає Світлана Савчук, Дмитро сказав поліцейським, що вчинив так через стрес.



"Моя дочка пройшла поліграф, все розповіла. А Задерецькому вже тричі пропонували, він відмовився", - розповідає Світлана Савчук.



Більше того, каже, Дмитро вже подавав на неї до суд через те, що вона нібито безпідставно псує його репутацію та кар’єру. Утім, суд не задовольнив його позов.



«Ми вдячні Богу за те, що вона вижила, впавши з такої висоти. І що нині вона принаймні може дати собі ради сама. Але ми добре розуміємо, що її життя вже не буде таким, як раніше», - каже жінка і додає, що до останнього буде боротися за справедливість.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , яка 7 травня 2017 року випала з вікна 9 поверху у Луцьку, нині має інвалідність першої групи, майже не виходить із квартири й досі хоче покарати людину, яку вважає винною у трагедії, – свого колишнього хлопця, ексгравця футбольного клубу «Волинь» –Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла сама Ірина та її мамаНагадаємо, інцидент трапився 7 травня на вулиці Івана Франка . Дівчина 1990 року народження вранці цього дня випала із вікна, згодом її закривавлену знайшов сусід, який і викликав «швидку».Ірина отримала черепно-мозкову травму, переломи кісток хребта, ребер, рук, ніг, забій легень, розриви деяких внутрішніх органів та численні гематоми. З того дня дівчина 4 місяці була у реанімації, ще тривалий час лікувалася. Їй зробили 11 операцій.Як з’ясувалося згодом, у квартирі Ірини, з вікна якої вона і випала, був присутній Дмитро Задерецький. Через деякий час після трагедії дівчина заявила, що пригадала, що саме він виштовхнув її з вікна. Як розповідають мама і донька, після трагедії Дмитро дав на лікування дівчини 20 тисяч гривень, а потім перестав іти на контакт.Дотепер у цій справі триває досудове розслідування. Потерпіла ж та її мати висловлюють сумніви з приводу того, що чоловіка, якого вони вважають винним, покарають. Адже досі йому навіть не оголосили про підозру.У секторі комунікації поліції Волинської області у коментарі журналістам розповіли, що кримінальне провадження відкрили за статтею 128 Кримінального кодексу України (йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Додали, що учасників події вже допитали. Провели ряд експертиз, деякі – ще призначили. Провели, зокрема, судово-медичну експертизу. Медико-криміналістична та інші ще будуть проведені. Досудове розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури.Мама потерпілої Світлана Савчук розповідає, що за весь час у справі змінилося вже 3 слідчих. Жінка нарікає на неефективне досудове розслідування й написала вже безліч листів у всі можливі інстанції з проханням взяти справу на контроль.Пригадуючи передумови трагедії, жінки розповідають, що Задерецький у березні 2017 року почав проживати у квартирі Ірини. І жив там навіть у той чак, коли Ірина була в Італії. За словами Світлани Савчук, у квартирі Ірина встановила відеокамеру, але Дмитро Задерецький її зламав. Укінці ж квітня того року Дмитро побив Ірину, цей факт тоді був зафіксований поліцією. Окрім того, каже жінка, він неодноразово шантажував дівчину тим, що скоїть самогубство та погрожував Ірині.У день трагедії Ірина та Дмитро з іншими друзями відпочивали у клубі, вживали спиртне. А потім Ірина та друзі поїхали до неї на квартиру, куди згодом приїхав і Дмитро, влаштувавши розбірки.Спочатку, каже Ірина, Дмитро хотів вистрибнути з вікна сам. А коли вона намагалася цьому зарадити, то, запевняє дівчина, виштовхнув її із вікна. Далі ж хлопець втік із квартири, не викликавши швидку чи поліцію. Під час одночасного допиту, розповідає Світлана Савчук, Дмитро сказав поліцейським, що вчинив так через стрес."Моя дочка пройшла поліграф, все розповіла. А Задерецькому вже тричі пропонували, він відмовився", - розповідає Світлана Савчук.Більше того, каже, Дмитро вже подавав на неї до суд через те, що вона нібито безпідставно псує його репутацію та кар’єру. Утім, суд не задовольнив його позов.«Ми вдячні Богу за те, що вона вижила, впавши з такої висоти. І що нині вона принаймні може дати собі ради сама. Але ми добре розуміємо, що її життя вже не буде таким, як раніше», - каже жінка і додає, що до останнього буде боротися за справедливість.

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