В Україні перенесли святкування Дня молоді
Сьогодні, 04:23
В Україні День молоді тепер відзначатимуть 12 серпня, в Міжнародний день молоді.
Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба президента, - пише "Газета ua".
"Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів. Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року", - сказано в повідомленні.
Водночас втратив чинність указ президента від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.
29 липня віряни вшановують пам'ять православного монаха, українського письменника-полеміста Іоанна Вишенского. Він народився в середині VI ст у містечку Судова Вишня на Галичині.
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Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба президента, - пише "Газета ua".
"Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів. Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року", - сказано в повідомленні.
Водночас втратив чинність указ президента від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.
29 липня віряни вшановують пам'ять православного монаха, українського письменника-полеміста Іоанна Вишенского. Він народився в середині VI ст у містечку Судова Вишня на Галичині.
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