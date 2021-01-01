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В Україні перенесли святкування Дня молоді

В Україні перенесли святкування Дня молоді
В Україні День молоді тепер відзначатимуть 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба президента, - пише "Газета ua".

"Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів. Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року", - сказано в повідомленні.

Водночас втратив чинність указ президента від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

29 липня віряни вшановують пам'ять православного монаха, українського письменника-полеміста Іоанна Вишенского. Він народився в середині VI ст у містечку Судова Вишня на Галичині.

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Теги: Україна, День молоді
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