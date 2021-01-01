У Луцьку просять допомогти мамі з двома дітками, які постраждали від домашнього насильства





Про це



Мама разом з дітками роками страждала від домашнього насильства. Жінка родом з Росії.



"Однак в Україні жила в умовах повної ізоляції від світу. Хіба що народжувала дітей в медичній установі, а не вдома. Хоча місце, де постійно тебе б'ють, принижують, зневажають, цькують, маніпулюють тобою, змушують почуватися винною, контролюють твоє життя, домівкою не назвеш", - йдеться у дописі.



Як повідомляють, свекруха з чоловіком постійно залякували тим, що Оксані нікуди не можна ходити, зокрема в державні установи, адже вона громадянка Росії. Діти у зв'язку з цим не відвідували дитячий садок та не користувалися послугами дитячого лікаря.



"Маємо надію, що мама разом з своїми хлопчиками матиме достатньо впевненості та терпіння, щоб розірвати це коло насильства. А такою розраховуємо на вашу добродушність", - додали в обласному центрі соціально-психологічної допомоги.



Сьогодні виникла потреба в продуктах харчування: макарони, рис, гречка, молоко, масло, яйця, олія, картопля, морква, цибуля, кабачки, фарш або щось м'ясне, печиво.



Якщо виникають запитання, то телефонуйте за номером: 099 953 05 82.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Просять допомогти продуктами харчування сім'ї, що постраждала від домашнього насильства та проживає у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги.Мама разом з дітками роками страждала від домашнього насильства. Жінка родом з Росії."Однак в Україні жила в умовах повної ізоляції від світу. Хіба що народжувала дітей в медичній установі, а не вдома. Хоча місце, де постійно тебе б'ють, принижують, зневажають, цькують, маніпулюють тобою, змушують почуватися винною, контролюють твоє життя, домівкою не назвеш", - йдеться у дописі.Як повідомляють, свекруха з чоловіком постійно залякували тим, що Оксані нікуди не можна ходити, зокрема в державні установи, адже вона громадянка Росії. Діти у зв'язку з цим не відвідували дитячий садок та не користувалися послугами дитячого лікаря."Маємо надію, що мама разом з своїми хлопчиками матиме достатньо впевненості та терпіння, щоб розірвати це коло насильства. А такою розраховуємо на вашу добродушність", - додали в обласному центрі соціально-психологічної допомоги.Сьогодні виникла потреба в продуктах харчування: макарони, рис, гречка, молоко, масло, яйця, олія, картопля, морква, цибуля, кабачки, фарш або щось м'ясне, печиво.Якщо виникають запитання, то телефонуйте за номером:

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