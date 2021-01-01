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«Луцька районна рада виділила 100 тисяч гривень на реабілітацію атовців, чому громади не поспішають?», - Тетяна Масікова

«Луцька районна рада виділила 100 тисяч гривень на реабілітацію атовців, чому громади не поспішають?», - Тетяна Масікова
Учасники бойових дій, атовці не мають державної фінансової підтримки на реабілітацію.

Про це розповіла в ефірі телеканалу «Аверс» директорка обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова, йдеться на сайті Луцької районної ради.

Вона наголосила, що Луцька районна рада зуміла виділити 100 тисяч гривень в рамках Програми підтримки демобілізованих учасників АТО, ООС та членів їх сімей, проте територіальні громади не поспішають із виділенням коштів.

«По ветеранах, за яких я відповідаю, досі не розроблена жодна програма. Ми маємо атовців, яких потрібно лікувати серйозними дороговартісними препаратами… Я їх знаю, знаю, якими вони поверталися зі сходу. І коли я бачила, що їм в інтернеті збирають гроші на лікування, то зверталася в Міністерство охорони здоров’я і до Міністерства ветеранів, яке зараз створене… Міністерство ветеранів каже, що то не їхній профіль: вони займаються всім, тільки не медициною. А Міністерство охорони здоров’я відповідає, що соціальна складова не їхній профіль. Ми знаходимося у незрозумілому становищі.

Ми втратили систему медичного забезпечення ветеранів війни. Було 30 госпіталів, ми звітувалися у центральний госпіталь, відповідали за диспансеризацію і курували цей процес по області, а зараз навіть щорічний медичний огляд атовців не проводиться. Чому Луцька районна рада виділила 100 тисяч на диспансеризацію учасників бойових дій, а інші громади не мають на це коштів. Але хлопець то захищав Україну! Фінансування має бути на державному рівні», - сказала Тетяна Масікова.



Як розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, депутати проголосували за внесення змін до Програми підтримки демобілізованих учасників АТО, бійців ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки.

«Луцька районна рада виділила 100 тисяч гривень на реабілітацію атовців, чому громади не поспішають?», - Тетяна Масікова


Серед змін – виділення 100 тисяч гривень з районного бюджету на забезпечення комплексного медичного огляду з проведенням діагностичних обстежень (рентгенологічних, лабораторних), проведення лікування демобілізованих у медичних закладах сільських, селищних та міських рад Луцького району, а також на забезпечення учасників АТО, бійців ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей безкоштовним лікуванням в амбулаторних умовах (відшкодуванням витрат за придбані лікарські засоби за рецептами).

«Кошти виділятимуться тим атовцям, які їх дійсно потребують, щоб не було зловживань», - сказав керуючий справами Луцької райради Андрій Лев.

Радник голови райради Юрій Ройко наголосив, що попри невизначеність повноважень районних рад та відсутність державного фінансування Луцька районна рада все одно зуміла виділити кошти для атовців та членів їх родин, бо розуміє велику потребу у відновленні втраченого здоров’я військових у зоні бойових бій.

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Теги: Волинь, реабілітація, учасники АТО, Тетяна Масікова, Луцька районна рада
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Коментарі 1
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Просто стидно, що воював за таку державу і громадян, стидно
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