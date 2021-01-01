Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:07
За добу 31 липня 2021 року в Україні зафіксували 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 473 особи;
летальних випадків – 6;
одужало – 131 особа;
За добу протестували:
методом ПЛР – 13 745 осіб,
методом ІФА – 2 676 осіб,
експрес-тестами – 10 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 253 269 осіб;
одужало – 2 186 994 особи;
летальних випадків – 52 951;
провели ПЛР-тестувань – 11 395 330.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 473 особи;
летальних випадків – 6;
одужало – 131 особа;
За добу протестували:
методом ПЛР – 13 745 осіб,
методом ІФА – 2 676 осіб,
експрес-тестами – 10 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 253 269 осіб;
одужало – 2 186 994 особи;
летальних випадків – 52 951;
провели ПЛР-тестувань – 11 395 330.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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