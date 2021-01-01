Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:

госпіталізували – 473 особи;

летальних випадків – 6;

одужало – 131 особа;



За добу протестували:

методом ПЛР – 13 745 осіб,

методом ІФА – 2 676 осіб,

експрес-тестами – 10 029 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 253 269 осіб;

одужало – 2 186 994 особи;

летальних випадків – 52 951;

провели ПЛР-тестувань – 11 395 330.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 31 липня 2021 року в Україні зафіксували 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:госпіталізували – 473 особи;летальних випадків – 6;одужало – 131 особа;За добу протестували:методом ПЛР – 13 745 осіб,методом ІФА – 2 676 осіб,експрес-тестами – 10 029 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 253 269 осіб;одужало – 2 186 994 особи;летальних випадків – 52 951;провели ПЛР-тестувань – 11 395 330.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

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