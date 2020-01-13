На Волині підпалили магазин





Про це



Зокрема, 1 серпня о 00:20 в місті Горохів Луцького району на вулиці Шевченка виникла пожежа в цегляному магазині. Ліквідувати пожежу прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС у Волинській області.



Причина пожежі – підпал.



1 серпня о 09:50 на вулиці Підлісна, що у селі Смолярі Старовижівської СГ Ковельського району, виникла пожежа в дерев’яній господарській будівлі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та МПО Дубечне.



Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних печей.



Під час пожежі власник Ростислав Ч. 1971 р.н. отримав термічні опіки обличчя 1-2 ступеня і лівого передпліччя, його госпіталізували до місцевої лікарні.



Також 1 серпня о 17:48 в с. Карпилівка Сошичненської СГ Камінь-Каширського району на вулиці Незалежності виникла пожежа в гаражі з піноблоків.



Її приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Каменя-Каширського,яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Сошично та воєнізованої пожежної охорони державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство».



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Під час гасіння пожежі Леонід Ш. 1999 р.н. отримав термічні опіки верхньої кінцівки руки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 1 серпня, на Волині трапилося три пожежі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Зокрема, 1 серпня о 00:20 в місті Горохів Луцького району на вулиці Шевченка виникла пожежа в цегляному магазині. Ліквідувати пожежу прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС у Волинській області.Причина пожежі – підпал.1 серпня о 09:50 на вулиці Підлісна, що у селі Смолярі Старовижівської СГ Ковельського району, виникла пожежа в дерев’яній господарській будівлі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та МПО Дубечне.Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних печей.Під час пожежі власник Ростислав Ч. 1971 р.н. отримав термічні опіки обличчя 1-2 ступеня і лівого передпліччя, його госпіталізували до місцевої лікарні.Також 1 серпня о 17:48 в с. Карпилівка Сошичненської СГ Камінь-Каширського району на вулиці Незалежності виникла пожежа в гаражі з піноблоків.Її приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Каменя-Каширського,яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Сошично та воєнізованої пожежної охорони державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство».Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Під час гасіння пожежі Леонід Ш. 1999 р.н. отримав термічні опіки верхньої кінцівки руки.

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