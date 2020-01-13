На Волині підпалили магазин
Сьогодні, 12:40
Вчора, 1 серпня, на Волині трапилося три пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Зокрема, 1 серпня о 00:20 в місті Горохів Луцького району на вулиці Шевченка виникла пожежа в цегляному магазині. Ліквідувати пожежу прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС у Волинській області.
Причина пожежі – підпал.
1 серпня о 09:50 на вулиці Підлісна, що у селі Смолярі Старовижівської СГ Ковельського району, виникла пожежа в дерев’яній господарській будівлі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та МПО Дубечне.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних печей.
Під час пожежі власник Ростислав Ч. 1971 р.н. отримав термічні опіки обличчя 1-2 ступеня і лівого передпліччя, його госпіталізували до місцевої лікарні.
Також 1 серпня о 17:48 в с. Карпилівка Сошичненської СГ Камінь-Каширського району на вулиці Незалежності виникла пожежа в гаражі з піноблоків.
Її приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Каменя-Каширського,яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Сошично та воєнізованої пожежної охорони державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство».
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Під час гасіння пожежі Леонід Ш. 1999 р.н. отримав термічні опіки верхньої кінцівки руки.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Зокрема, 1 серпня о 00:20 в місті Горохів Луцького району на вулиці Шевченка виникла пожежа в цегляному магазині. Ліквідувати пожежу прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ м. Горохів ГУ ДСНС у Волинській області.
Причина пожежі – підпал.
1 серпня о 09:50 на вулиці Підлісна, що у селі Смолярі Старовижівської СГ Ковельського району, виникла пожежа в дерев’яній господарській будівлі. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка та МПО Дубечне.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних печей.
Під час пожежі власник Ростислав Ч. 1971 р.н. отримав термічні опіки обличчя 1-2 ступеня і лівого передпліччя, його госпіталізували до місцевої лікарні.
Також 1 серпня о 17:48 в с. Карпилівка Сошичненської СГ Камінь-Каширського району на вулиці Незалежності виникла пожежа в гаражі з піноблоків.
Її приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Каменя-Каширського,яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Сошично та воєнізованої пожежної охорони державного підприємства «Камінь-Каширське лісове господарство».
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Під час гасіння пожежі Леонід Ш. 1999 р.н. отримав термічні опіки верхньої кінцівки руки.
Головне фото - ілюстративне
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