Знайшли безвісти зниклу 38-річну лучанку

Олени Кисіль, 19 лютого 1983 року народження.



Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.



Нагадаємо, жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходила на зв'язок.



Станом на сьогодні правоохоронці розшукали зниклу лучанку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



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