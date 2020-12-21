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Знайшли безвісти зниклу 38-річну лучанку

Знайшли безвісти зниклу 38-річну лучанку
Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області встановили місцезнаходження лучанки Олени Кисіль, 19 лютого 1983 року народження.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Нагадаємо, жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходила на зв'язок.

Станом на сьогодні правоохоронці розшукали зниклу лучанку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: лучанка, розшук, поліція
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