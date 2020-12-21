Знайшли безвісти зниклу 38-річну лучанку
Сьогодні, 15:05
Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області встановили місцезнаходження лучанки Олени Кисіль, 19 лютого 1983 року народження.
Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Нагадаємо, жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходила на зв'язок.
Станом на сьогодні правоохоронці розшукали зниклу лучанку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Нагадаємо, жінка пішла з дому 19 липня. Із 22 липня не виходила на зв'язок.
Станом на сьогодні правоохоронці розшукали зниклу лучанку. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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