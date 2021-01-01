В освітні заклади Підгайцівської громади шукають спеціалістів
Сьогодні, 19:38
Педагогічні колективи навчально-виховних закладів Підгайцівської громади активно готуються до початку навчального року. Окрім ремонтних робіт, які тривають у школах та садках, відбувається і укомплектування колективів.
Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько зазначив, що станом на 2 серпня 2021 року у навчально-виховних закладах Підгайцівської громади є 8 вакансій у школах та 4 вакансій у дитсадках.
У Воротнівській школі готові взяти на роботу вчителя фізкультури та вчителя музичного мистецтва. У Гаразджі наявні вакансії вчителя фізики та інформатики. У Липинах шукають вчителя математики, у с. Романів – вчителя польської мови.
У Лищенській школі потребують педагога-організатора, а у Підгайцівській школі – асистента вчителя.
У дитсадках громади теж є потреба у спеціалістах. У Романівському ДНЗ запрошують на роботу медсестру, у Крупівському дитсадку – медсестру та музичного керівника, у Лищі вільна посада психолога.
Усіх зацікавлених осіб просять звертатися у навчальні заклади до керівників.
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Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько зазначив, що станом на 2 серпня 2021 року у навчально-виховних закладах Підгайцівської громади є 8 вакансій у школах та 4 вакансій у дитсадках.
У Воротнівській школі готові взяти на роботу вчителя фізкультури та вчителя музичного мистецтва. У Гаразджі наявні вакансії вчителя фізики та інформатики. У Липинах шукають вчителя математики, у с. Романів – вчителя польської мови.
У Лищенській школі потребують педагога-організатора, а у Підгайцівській школі – асистента вчителя.
У дитсадках громади теж є потреба у спеціалістах. У Романівському ДНЗ запрошують на роботу медсестру, у Крупівському дитсадку – медсестру та музичного керівника, у Лищі вільна посада психолога.
Усіх зацікавлених осіб просять звертатися у навчальні заклади до керівників.
Головне фото - ілюстративне
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