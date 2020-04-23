Оприлюднили список банків, через які виплачуватимуть пенсії та зарплати





Як передає



"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.08.2021", - йдеться в повідомленні.



Читайте також: Мінфін обговорив умови отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.



До уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ увійшли: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Агропросперіс Банк», АТ «КБ «Акордбанк», АТ «Акцент-Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Восток», АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Банк «Український капітал», АТ КБ "Глобус Банк", АТ «Східно-Український Банк «Грант», АТ «Ідея Банк», АТ АКБ «Індустріалбанк», АТ "Комінвестбанк", АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Кристалбанк», АТ АКБ «Львів», АТ "Мегабанк", АТ «Метабанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», АТ «Мотор-Банк», АТ «МТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ АБ «Південний», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Полікомбанк», АТ «Полтава-банк», АТ «Правекс Банк», АТ «ПроКредит Банк», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «АКБ «Радабанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Юнекс Банк».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство фінансів України оприлюднило перелік 44 уповноважених банків для виплати пенсій, грошової допомоги, а також заробітної плати працівникам бюджетних установ.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба Мінфіну."Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.08.2021", - йдеться в повідомленні.Читайте також: Мінфін обговорив умови отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.До уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ увійшли: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Агропросперіс Банк», АТ «КБ «Акордбанк», АТ «Акцент-Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», АТ «Банк Восток», АТ "Банк Інвестицій та заощаджень", АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Банк «Український капітал», АТ КБ "Глобус Банк", АТ «Східно-Український Банк «Грант», АТ «Ідея Банк», АТ АКБ «Індустріалбанк», АТ "Комінвестбанк", АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Кристалбанк», АТ АКБ «Львів», АТ "Мегабанк", АТ «Метабанк», АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», АТ «Мотор-Банк», АТ «МТБ Банк», АТ «ОТП Банк», АТ АБ «Південний», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Полікомбанк», АТ «Полтава-банк», АТ «Правекс Банк», АТ «ПроКредит Банк», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «АКБ «Радабанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрбудінвестбанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Юнекс Банк».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію