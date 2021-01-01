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Антирекорд: залишок грошей в держказні зменшився на 5%

Антирекорд: залишок грошей в держказні зменшився на 5%
У липні залишок коштів в казні скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень до 9,875 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні продовжував скорочуватися і оновив рекорд з початку 2021 року. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Держказначейство.

Так, залишок коштів за місяць скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень.

При цьому максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 30,144 млрд гривень станом на 1 квітня.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.

Раніше повідомлялося, що доходи держбюджету в липні виросли на третину - до 92,6 млрд гривень - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Теги: гроші, економіка, Україна
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