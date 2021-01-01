Антирекорд: залишок грошей в держказні зменшився на 5%
Сьогодні, 01:13
У липні залишок коштів в казні скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень до 9,875 млрд гривень.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні продовжував скорочуватися і оновив рекорд з початку 2021 року. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Держказначейство.
Так, залишок коштів за місяць скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень.
При цьому максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 30,144 млрд гривень станом на 1 квітня.
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.
Раніше повідомлялося, що доходи держбюджету в липні виросли на третину - до 92,6 млрд гривень - порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні продовжував скорочуватися і оновив рекорд з початку 2021 року. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Держказначейство.
Так, залишок коштів за місяць скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень.
При цьому максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 30,144 млрд гривень станом на 1 квітня.
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.
Раніше повідомлялося, що доходи держбюджету в липні виросли на третину - до 92,6 млрд гривень - порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Антирекорд: залишок грошей в держказні зменшився на 5%
Сьогодні, 01:13
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Оприлюднили список банків, через які виплачуватимуть пенсії та зарплати
02 серпень, 23:33
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
02 серпень, 22:59