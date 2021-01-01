Антирекорд: залишок грошей в держказні зменшився на 5%





Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні продовжував скорочуватися і оновив рекорд з початку 2021 року. Про це повідомляє



Так, залишок коштів за місяць скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень.



При цьому максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 30,144 млрд гривень станом на 1 квітня.



Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.



Раніше повідомлялося, що доходи держбюджету в липні виросли на третину - до 92,6 млрд гривень - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні залишок коштів в казні скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень до 9,875 млрд гривень.Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні продовжував скорочуватися і оновив рекорд з початку 2021 року. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на Держказначейство.Так, залишок коштів за місяць скоротився на 5% - з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень.При цьому максимальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2021 році становив 30,144 млрд гривень станом на 1 квітня.Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень - станом на 1 липня.Раніше повідомлялося, що доходи держбюджету в липні виросли на третину - до 92,6 млрд гривень - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію